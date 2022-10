Voorstellingen van ‘Als mijn zuster dat moest weten’: Royaerts Fonteinisten zeven maal met blijspel

Toneelkring De Royaerts Fonteinisten voert eind november het toneelstuk ‘Als mijn zuster dat moest weten’ op in zaal Concorde. In totaal staan zeven voorstellingen geprogrammeerd.

‘Als mijn zuster dat moest weten’ is een blijspel van Eddy Verbeeck. Stel je voor dat je ’s morgens wakker wordt met een vreselijke kater en je niets meer herinnert van de voorbije nacht. Ja, dan weet je dat je iets te veel gedronken hebt. Als je dan nog eens een bekend persoon bent en daarbovenop een vrijgezel die bij een zeer strenge en bazige zuster woont, dan leidt dat tot vreemde situaties. Als dan langzaam maar zeker verschillende gebeurtenissen en feiten de mist in je hoofd doen verdwijnen, betekent dat een regelrechte nachtmerrie. Gelukkig kennen al die dwaze misverstanden uiteindelijk toch een goede afloop.

De regie is in handen van Frank Verdru. De acteurs van dienst zijn Jo Decock, Xavier Lesschaeve, Ann T’Jaeckx, Rita Derycke, Olivier Garmyn, Leona Gantois, Gilbert Dewaele, Louise Vermeulen, Sabine Verstraeten, Bianca Germonprez, Frederique Everaert, Nathalie De Ruyck, Amorey Scheepers en Joris Conings.

De opvoeringen vinden plaats op 18, 19, 20, 23, 25, 26 en 27 november in zaal Concorde in Pollinkhove. Op vrijdag, zaterdag en woensdag starten de voorstellingen om 20 uur, op zondag op 16 uur. Kaarten kosten 9 euro en zijn te reserveren bij Christiane Verstraete (Hogebrugstraat 20 in Lo, vercoutter.andre@telenet.be, 058 28 87 82 of 0479 71 58 29).