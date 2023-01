Volksvermaak terug op de planken met hilarische komedie: Elf acteurs in ‘Pizza Miseria’

Cultuurvereniging Volksvermaak Dadizele staat eind januari en begin februari terug op de planken. Elf acteurs brengen er de hilarische komedie ‘Pizza Miseria’. Regisseur Johan Leplae leidt alles in goede banen. Freya Dupont en Jo Seys maken hun debuut. “De kaartenverkoop gaat inmiddels erg goed. We hopen opnieuw een tweeduizendtal toneelliefhebbers over de vloer te krijgen”, aldus voorzitter Stefan Cardoen.

Volksvermaak brengt ieder jaar honderden mensen aan het lachen. Niet enkel het Comedy Café in oktober lokt jaarlijks tal van bezoekers naar het gemeenschapscentrum den Ommeganck, ook de toneelvoorstellingen van de vereniging zijn telkens een succes. “Spijtig genoeg is het al een tijdje geleden dat we een toneelvoorstelling op de planken konden brengen. In 2020 werden die al snel geannuleerd door de coronacrisis, vorig jaar waren we gestart met de repetities, maar ook toen gooide corona roet in het eten”, aldus Stefan Cardoen, voorzitter van Volksvermaak. Inmiddels besliste het bestuur van de vereniging om de voorstelling van vorig jaar door te schuiven naar volgend jaar. “Voor de regisseur lukte het dit jaar ook niet, maar uitstel is geen afstel. Volgend jaar brengen we het geplande stuk.”

Erfeniskwestie

Voor dit jaar heeft Volksvermaak gekozen voor de hilarische komedie Pizza Miseria. Pietro, een Italiaanse inwijkeling, getrouwd met de Belgische Wendy, runt een pizzazaak. Op een dag krijgt hij een brief van zijn zus, die hij al jaren niet meer gezien heeft. De zus, Esterella, geeft aan dat ze naar België komt om een erfeniskwestie te regelen. Esterella denkt dat Pietro in België een klein hotelletje heeft en dat Pietro daar haar en haar potentiële klant, graaf van Koekelberg, kan ontvangen. Pietro kan hierbij stinkend rijk worden, maar moet dan wel in vliegende vaart zijn pizzazaak omtoveren tot een hotel. Bompa Evarist, oma Stefanie, de buurvrouw Francine en haar dochter Gina worden opgetrommeld om te helpen. Maar er zijn echter ook kapers op de kust.. “In totaal zullen er elf personages op de planken staan. Regisseur Johan Leplae zet de lijnen uit. Daarnaast kunnen we rekenen op een zestigtal medewerkers. Van de mensen achter de bar, tot de decorploeg…Mede dankzij hen is het mogelijk om zes voorstellingen te brengen.”

Stiekem hopen we om dit jaar ons toneelstuk aan 2.000 mensen te tonen

Vuurdoop

Met Freya Dupont en Jo Seys staan er twee nieuwe gezichten op het toneel. “Freya en Jo speelden al verschillende kleinere stukjes, maar het is de eerste keer dat ze in de reeks voorstellingen meespelen. De twee nieuwe mensen zorgen voor extra enthousiasme binnen onze groep. We kijken er dan ook geweldig naar uit om eind januari en begin februari de zes voorstellingen te brengen en de bezoekers te laten genieten van een leuke avond vol humor.”

Volksvermaak staat op zaterdagen 28 januari en 4 februari, op zondag 29 januari, op dinsdag 31 januari, op woensdag 1 februari en op vrijdag 3 februari op de planken. Alle voorstellingen beginnen om 20 uur, enkel op zondag 29 januari beginnen de toneelspelers er reeds om 18 uur aan.

“Voor de tweede keer spelen we ook op een dinsdag. Zo kunnen er ook tal van sponsors die in het weekend werken eens rustig komen kijken.” Op zaterdagmiddag 28 januari houdt Volksvermaak zijn generale repetitie. Bewoners van het woon-zorgcentrum, gebruikers van Mariënstede en mensen verbonden aan Welzijnsschakels Komma worden dan uitgenodigd om de acteurs aan het werk te zien.

Ticketverkoop

“Ondertussen loopt de ticketverkoop erg vlot. Inmiddels zijn er reeds meer dan 1.000 tickets verkocht. Stiekem hopen we om dit jaar ons toneelstuk aan 2.000 mensen te tonen.” Kaarten voor de voorstellingen van Volksvermaak zijn verkrijgbaar via de website www.volksvermaak.be of via de cultuurdienst van Moorslede op het nummer 051 70 02 85. Wie via de cultuurdienst van Moorslede kaarten bestelt, kan ook kiezen waar men precies in de zaal zit.