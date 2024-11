Volksvermaak pakt uit met Comedy Café

Cultuurvereniging Volksvermaak uit Dadizele organiseerde onlangs haar jaarlijkse Comedy Café. “Ons evenement was in amper tien dagen uitverkocht. We merken dat het ieder jaar meer en meer aanslaat”, aldus Stefan Cardoen, voorzitter van Volksvermaak. Ondertussen kijken ze bij Volksvermaak al uit naar de toneelvoorstellingen eind januari en begin februari 2025. De cultuurvereniging brengt ‘De Rode Ridder’ op de planken, een blijspel door Bart Spaey in een regie van Carina Duyck. Tickets zijn inmiddels verkrijgbaar op de website www.volksvermaak.be. (BF/foto JS)