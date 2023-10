Volkstoneel brengt ‘De Man die Nikske kan’

Met het stuk ‘De man die Nikske kan’ zet het Volkstoneel van Marialoop de traditie verder om het publiek aan het schaterlachen te brengen. Dit jaar zorgen 11 acteurs, onder leiding van Danny Verlinden, nog maar eens voor een billenkletser van formaat. ‘De Man die Nikske kan’ brengt ons naar de heer De Bruyn, vertegenwoordiger van het cosmeticabedrijf ‘Gezond en Mooi’. Hij neemt zijn werk ter harte en is zo kanshebber om in de directieraad te zetelen. Maar De Bruyn houdt meer van het ongecompliceerde sociale leven, van biljartspelen en een kaartje leggen. Zijn echtgenote is eveneens op de hoogte van de mogelijke promotie en de hoogmoed stijgt haar naar het hoofd. Ze wil een huishoudster, de schoonpapa het huis uit en koestert plannen om zoonlief aan een mademoiselle met standing te koppelen. Op een dag komt de directeur van ‘Gezond en Mooi’ samen met zijn dochter op bezoek bij de familie De Bruyn. Dan gaan de poppen aan het dansen. ‘De Man die Nikske kan’ wordt gebracht in OC Vondel op zaterdag 4 november om 20 uur, zondag 5 november om 15 uur, vrijdag 10 november om 20 uur, zaterdag 11 november om 20 uur en op zondag 12 november om 15 uur. Kaarten kosten 9 euro, aan de deur 10 euro. De cast bestaat uit Isabelle Vlaemynck, Marino Gelaude, Wim Vanmeenen, Hanne Lammertijn, Ward Demyttenaere, Evelyne Wielfaert, Benny Geldhof, Paulinne Leenknecht, Els Dhaene, Tino Blancke en Chris Taillieu. (LB/foto Luc)