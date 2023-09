‘Vo de klucht’ start nieuw comedyseizoen in Roeselare en Lauwe: “Kosten noch moeite gespaard”

‘Vo de klucht’ is klaar voor zijn tweede comedyseizoen in Roeselare. Daarvoor zijn ze te gast in de Mooie Molen en Café Cirque, waar ze de lachspieren stevig zullen trainen met kleppers zoals William Boeva, Amelie Albrecht, David Galle en Jeroen Verdick. “Een van zijn weinige optredens in West-Vlaanderen dit najaar! Daarnaast schiet ook ons nagelnieuwe improgezelschap Ut den dum uit de startblokken”, vertelt Jonathan Tanghe.

“Na enkele jaren met #VANRSL comedy te organiseren, heb ik in januari de stap gezet om het voortaan zelf te doen, onder de vlag Vo de klucht”, opent Roeselarenaar Jonathan Tanghe (27). “Met die naam had ik al twee seizoenen georganiseerd in Lauwe, waar we intussen een vaste waarde geworden zijn met de Comedy Nights in café Astoria.”

Stand-upcomedy

“Met Vo de klucht proberen we elke maand in het reguliere seizoen toch één keer een comedyavond te houden in Roeselare en Lauwe, al zijn we dit najaar in Lauwe zelfs twee keer per maand te gast.”

“In Lauwe durven we al eens afwijken van stand-upcomedy door ook improacts of cafétoneel te programmeren, maar in Roeselare blijven we trouw aan het beproefde recept van een avond met een headliner en een of twee support-acts met klassieke comedy.”

Straffe programmatie

“We hebben kosten noch moeite gespaard om een mooie programmatie samen te stellen”, vertelt Jonathan trots. “Op donderdag 21 september zijn we te vinden in café Cirque met Jeroen Verdick als headliner. Het wordt een van de weinige optredens die hij in West-Vlaanderen brengt dit najaar.”

“In de Mooie Molen mogen we vervolgens drie kleppers ontvangen, die elk met een try-out de zaal komen vullen. Na een succesvolle passage twee jaar geleden komt op donderdag 5 oktober Amelie Albrecht langs met een try-out voor haar tweede show. Op donderdag 23 november staat William Boeva geprogrammeerd en op woensdag 13 december is het de beurt aan provinciegenoot David Galle.”

Ut den dum

“Daarnaast schiet ook ons nagelnieuwe improgezelschap Ut den dum uit de startblokken. Ut den dum is de allereerste improgroep in Roeselare. In maart zijn we begonnen met de lessenreeks en toen werd al onmiddellijk duidelijk onder de cursisten dat we wilden verder doen. Tijdens Theater in het Park waren we al te zien en op vrijdag 13 oktober hebben we een eerste show in Barlaban.”

Ut den dum is samen met Vo de klucht en Bruistheater een werking van Het Meubilair, de overkoepelende vereniging waarvan Jonathan voorzitter is.