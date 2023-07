Vernieuwing in programma Theater aan zee door TAZ Youth

TAZ Youth bestaat dit jaar uit een grotere groep jongeren. Ze geven een frisse wind aan het festival in Oostende en dat is ook zichtbaar met een nieuw logo van de hand van Amber de Langhe en Imke De Smyter. TAZ Youth is de Artistieke Jongerenraad van Advies van TAZ. Ze hebben een eigen programma samengesteld dat nog meer verweven werd doorheen het festival.

TAZ Youth werd samengesteld door een groep van in totaal meer dan 20 jongeren. Ze hebben zich onderverdeeld in drie groepen die elk zorgen voor een eigen bijdrage aan het festival. Eva Vanhoorne, Indra Goormachtigh en Renée Leerman lichten al een tip van de sluier. “TAZ Youth zou TAZ Youth niet zijn zonder een feestje. We organiseren daarom op 2 augustus een feest in de Elysée in samenwerking met OHK. Op 3 augustus kan je ons vinden in Spoor 2 met de voorstelling Who’s Tupac? In deze talentenjacht willen vier jonge mensen het koste wat kost maken. In een wedstrijd die balanceert tussen hemel en hel gaan ze tot het uiterste, met slechts één doel voor ogen: de volgende Tupac worden. Nadien is er een afterparty met hiphop en oldskool hitjes uit de 90’s. Doorheen het festival organiseren we ook secret party’s. Door middel van een zoektocht op onze sociale media kan je de locatie vinden en alle remmen loslaten.”

Artistieke interventies

TAZ Youth zorgt daarnaast ook voor artistieke interventies tijdens het festival. “Op Café Koer gaan we verder met het thema Bemin, Betoog en Beteken. We gaan doorheen de stad brievenbussen verspreiden waarbij mensen een brief kunnen steken gericht aan een onbekende. Elke avond krijgen de handgeschreven brieven op Café Koer een willekeurige bestemming in de handen van bezoekers. Na Jong Werk voorstellingen worden tekeningen gemaakt en die zullen op Café Koer te vinden zijn. We gaan met Podiumbeest ook zelf het podium delen. Dit is er eentje voor de amateurs, de liefhebbers, de hobbyisten… Je mooiste gedichten, danspasjes of…? Er is voor iedereen plaats op TAZ.” Inschrijven kan via de website van TAZ. Op het strand vindt er op enkele avonden bij zonsondergang aan het strand van Oostende een ritueel plaats voor alle jongeren die hun twijfels over de wereld, zichzelf, anderen, over liefde, angst en woede willen proberen te delen met anderen.

“We maken ruimte voor alle vragen, zonder taboes en staan we stil bij de schoonheid van het wankelen. We zijn zelf heel benieuwd wat dit zal brengen”, klinkt het bij de jongeren.