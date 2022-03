Vernieuwde ruiterkapel klaar voor Spiegeltheater in Roeselare

De gedwongen rustperiode door corona heeft Spiegeltheater gebruikt om haar thuisbasis in de Ruiterkapel op te frissen. “Het heeft lang geduurd maar we zijn klaar voor de première van ons nieuwe stuk in wat we voortaan de Spiegelkapel noemen”, zegt Jo Ballyn.

Dankzij een projectsubsidie van de Stad Roeselare is de ploeg van het Spiegeltheater er in geslaagd om van haar nieuwe stek op de Ruiter een echte toneelzaal te maken. “We zijn bijzonder trots op onze Spiegelkapel”, glundert Jo Ballyn. “Al zal er nog net voor de première links en rechts moeten getimmerd worden om alles klaar te krijgen.”

“Er moest dan ook heel wat gebeuren. Zo hebben we een vast podium opgebouwd van acht meter breed en vijf meter diep. Voortaan moeten we dus niet voor elke voorstelling opnieuw een podium opbouwen. Dit wordt onze definitieve scène. Daarnaast is er de tribune waar nu plaats is voor 84 personen. Alles is tiptop in orde en conform alle veiligheidsvoorschriften. Ook de muren zijn aangepakt. Enkele mooie accenten met aparte tegels hebben we behouden maar verder is alles nu voorzien van zwarte gordijnen. Zwart is trouwens de hoofdkleur in onze kapel. We wilden graag het effect van een black box creëren.”

Spiegelkapel

“Er is nogal wat zweet gevloeid om het doksaal iets groter te maken en proper af te werken. We hebben meteen eens de grote kuis gedaan. Een toneelvereniging heeft altijd veel attributen nodig en daarvan hadden we er de voorbije jaren veel, heel veel van verzameld. Verder is het nieuwe sanitair bijna klaar. Tot nu toe konden we de toiletten van onze buren van de parochiezaal gebruiken. En ook de bar is aangepakt.”

“Vroeger was het behelpen in een te kleine ruimte maar nu kunnen we onze gasten in propere omstandigheden een glas aanbieden. Al die verbouwingen hebben we met onze eigen ploeg gedaan. Een tiental mensen hebben zich ingespannen om er iets moois van te maken. Dank dus aan de technische ploeg en aan de vrijwilligers. Ook heel wat acteurs hebben meegewerkt.”

“Op zaterdag 19 maart gaat ons nieuwste stuk in première. De bloemen, de vogels, de gruwel, is van de hand van Walter van den Broeck. Op het podium zullen maar twee acteurs staan. Tine Van Poucke en Stef Eecloo spelen wel heel wat rollen. Het toneelstuk bestaat uit een zeventiental taferelen waarin ze telkens een ander personage vertolken.”

Regiedebuut

“De regie is in handen van Lore Sambaer. Zij volgt momenteel een cursus regie en dit stuk is meteen haar eindwerk. Het is weer een karakterstuk wat ons publiek ondertussen gewoon is. Ik noem het graag stukken met buik. Billenkletsers zijn niet echt aan Spiegeltheater besteed maar we hebben wel bijzonder veel respect voor toneelgroepen die zich in dat genre specialiseren. Soms is er meer werk aan een komedie als je die goed wil brengen.”

“We hopen met dit stuk en met de vernieuwde accommodatie mensen warm te maken om met ons samen te gaan werken. Het is al jaren uit de mode dat toneelverenigingen met een vaste ploeg werken. Alle groepen vissen momenteel een beetje in dezelfde vijver als het om amateuracteurs en medewerkers gaat. Ikzelf ben een beetje een uitzondering geworden. Ik heb mijn hart verpand aan Spiegeltheater maar het zal nodig zijn om nieuwe mensen vinden en dat wordt niet gemakkelijk”, besluit Jo Ballyn. De bloemen, de vogels, de gruwel wordt zes keer opgevoerd tussen 19 en 27 maart. Op zondag 27 maart is er een speciale matineevoorstelling. Tickets kunnen worden besteld op de vernieuwde website van Spiegeltheater.

Info: www.spiegeltheater.be.