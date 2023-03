Verenigingen slaan handen in elkaar voor opvoering ‘De Bremer Stadsmuzikanten’

Verschillende verenigingen in Roeselare sloegen de handen in elkaar voor een adaptatie van het klassieke sprookje van De Bremer Stadsmuzikanten, onder regie van Jeroen Spillebeen. De voorstelling in De Spil werd een groot succes. Uniek is de samenwerking tussen STAP, de Roeselaarse Jeugdharmonie KH het Gildemuziek, Jeugdensemble Koninklijke Stadsharmonie Roeselare, Jorum Rumbeke, de Bevernootjes Beveren, de Blazersfabriek en TOONvzw. (foto SB)