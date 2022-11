Vereenzaamde ex-bokser zoekt wanhopig aandacht

Met ‘Dubbelzicht’ brengt Koninklijk Theater Rostune haar eerste stuk sinds de onderbreking door de coronacrisis op de planken. Het stuk draait rond een arme, vereenzaamde bokser die opnieuw in de belangstelling wil komen.

En of de leden en sympathisanten uitkeken naar een nieuw stuk van Koninklijk Theater Rostune in Sijsele. “Na de bijzonder lange onderbreking door corona staan we eindelijk weer op de planken. We popelen om de mensen een mooie toneelavond te bezorgen”, zegt PR-verantwoordelijke Guy Bonte, die in het nieuwste stuk ook zelf een grote rol voor zijn rekening neemt.

Het stuk gaat over ex-bokser Spinks. De man is wat aan lagerwal geraakt. Hij is, op het gezelschap van zijn drankverslaafde vriend Kinsley na – met wie hij ook maar een prikkelbare verstandhouding heeft – eenzaam, leeft in armoede en is slechtziende. Hij komt op het idee om de mensen wijs te maken dat hij de Lotto gewonnen heeft om in de belangstelling te staan.

“En dan begint het pas goed natuurlijk. Heel wat mensen beginnen te azen op zijn veronderstelde fortuin”, vertelt Guy Bonte. “Al snel komt Dawn, een muurbloempje pur sang, uit het niets opduiken om Spinks te waarschuwen voor haar hebzuchtige tweelingzus Donna. De vraag is dan of Spinks kan weerstaan aan de verleiding van Donna of hij zwicht voor de charmes van Dawn. Of ontdekt hij toch nog de duistere kantjes van zijn nieuwe liefdes?”

‘Dubbelzicht’ wordt gespeeld door Britta Roelants, Gorik Braet en Guy Bonte. Het stuk is geschreven door Eric Chapell en de regie is in handen van Michiel Merlevede. “De regisseur is net zoals mijn medespelers Gorik en Britta doorgegroeid vanuit onze jeugdwerking en zet nu voor het eerst zijn schouders onder een stuk voor volwassenen”, geeft Guy Bonte nog mee. (Piet De Ville)

De voorstellingen hebben plaats in de Cultuurfabriek op zondag 13 november om 19 uur, op vrijdag 18 en 25 november om 20 uur en op zaterdag 12 en 26 november om 20 uur. Tickets kosten 9 euro in voorverkoop en 10 euro aan de deur. Alle info: https://www.theaterrostune.be/