Veldegemse toneelkring brengt komische cruisereis op de planken

Vanaf vrijdag 21 maart brengt ‘Int Wroede ende int Sotte’ in ’t Lokaal de toneelkomedie ‘Gebroken ijs’. Zeven ervaren acteurs van de Veldegemse toneelkring kruipen vijf avonden in de rol van reisgenoten op seniorencruise. Regisseur Noël Latruwe koos een fijnzinnige komedie die ook romantisch ontroerend uitpakt.

Welkom aan boord van de Queen Mary. Voor hun jongste toneelstuk Gebroken ijs verbouwde de toneelkring van Veldegem het podium van ’t Lokaal dit keer tot het dek van een cruiseschip. De vooral bejaarde passagiers vullen er luierend en mijmerend hun dagen. Elk van hen heeft zo zijn eigen reden om deel te nemen aan deze luxueuze reis.

Hendrik zoekt en koopt gezelschap en genegenheid. Mathilde zoekt de juiste man. Iris maakt haar laatste cruise. Haar hart en geld zijn op. Herman was jarenlang muzikant aan boord, en vaart nu mee als toerist en toeschouwer. Voor Victorine en dochter Isabelle is het de eerste keer aan boord. Steward Richard staat geheel ten dienste van de opvarenden. Samen met Iris, Hendrik, Mathilde, Richard, Herman, Victorine en Isabelle reis je in Gebroken ijs mee met een Queen Mary-cruise. En als het ijs eenmaal gebroken is, ligt zelfs romantiek op de loer.

Spitse dialogen

Regisseur Noël Latruwe koos eerder al voor de Nederlandse auteur Haye van der Heyden, omdat zijn schrijfstijl niet het genre ‘lach- en springkomedie’ is, maar eerder die van een fijnere glimlach. “De humor van Gebroken ijs spreekt uit de karakters van de oudere personages en hun spitse dialogen. Deze komedie is warm en romantisch, met voor het publiek meelevende ontroerende scènes. In de originele tekst schrapten we wel langdradige uitweidingen. In Nederland typisch taalgebruik haalden we er ook uit.”

Drie maanden repeteren

Int Wroede ende int Sotte blijft zich aan twee voorstellingen per jaar houden. Aan een première gaan immers vlug drie maanden studeren en repeteren vooraf. Opnieuw loopt de kaartverkoop al vlot. Maar meer dan vijf avonden komen er dit keer niet. (HV)