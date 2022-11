Veldegemse toneelkring brengt komedie ‘Kapper aan de kapstok’

Int Wroede ende int Sotte, de koninklijke toneelkring van Veldegem, is sinds corona terug van weggeweest. Met een blijspel vrolijkt een tiental acteurs in een fictief kapsalon ze vijf avonden het podium en de tribune van ’t Lokaal op. De ticketverkoop loopt als een trein.

In de komedie Kapper aan de kapstok tracht de verwijfde Pierre zijn schoonheidssalon in de hand te houden, maar krijgt het te verduren. Zijn assistentes en de klanten die komen binnengewaaid eisen de aandacht op, waarbij de verwijten als schoolmadam en halve zot over en weer vliegen. Als die dag een vrachtwagen met giftig zuur voor de deur kantelt, slaat de angst hen om het hart. Niemand mag het salon nog verlaten. Er zit niets anders op dan noodgedwongen de nacht door te brengen, met alle kwalen van dien. Pierres tuinman, de melkboer en een naïeve journalist zoeken tevergeefs naar oplossingen. De verveling slaat toe, het eten raakt op. Wanneer en hoe raken de hoofdrolspelers eruit? Ze hangen met z’n allen, zoals de titel van het stuk, figuurlijk aan de kapstok. De komedie is een wervelend schouwtoneel met dialogen op het scherp van de snede in vooral het plat Veldegems dialect. Zelfs regisseur Rik Vanbelle schiet meer dan eens in de lach bij de kolder en komische uitspraken van zijn acteurs. Hij ziet ze rollen vertolken die hen op het lijf geschreven staan, zoals onder meer boerin Leonie, oud-lerares of vrouw van de commissaris.

Langverwacht weerzien

Voor het nieuwe toneelstuk greep regisseur Rik Vanbelle naar een manuscript van theaterauteur Luc Kerkhofs: een verhaal met verbaal vuurwerk dat het dorpsleven van alledag uitvergroot. “Een blijspel slaat altijd wel aan bij een ruim publiek, zeker nadat we door corona te lang geen voorstellingen meer konden brengen”, weet actrice Martine Vanbelle die in de huid van boerin Leonie kruipt. “Niets gaat boven spelen voor een levend publiek. Als de vonk overslaat op de zaal, krijgt het stuk een extra vaart waardoor je nog meer opgaat in het samenspel op de scène. De tekst op papier zetten de acteurs naar hun hand volgens de eigen inleving in de rol. Aan mijn dialogen geef ik in die zin een eigen draai in het lokaal dialect.”

De meeste tickets gingen al de deur uit, maar er zijn nog plaatsen vrij. Kapper aan de kapstok op vrijdag 11, zaterdag 12, donderdag 17 en vrijdag 18 november om 20 uur, zondag 13 november om 18 uur. Kaarten aan de deur of reserveren bij Nicole Coudenys via 050 27 88 29.