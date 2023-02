Veldegemse toneelkring brengt een ‘swing in mineur’ op de planke: “Confronterend en tijdloos actueel”

Vanaf de première op 17 maart geeft Koninklijke toneelkring Int Wroede ende int Sotte de tragedie ‘Minor Swing’ ten beste in het vertrouwde ’t Lokaal. Tijdens een fictief kermisweekend in 1969 komen jammerlijke feiten aan het licht. Twaalf acteurs houden het publiek een tijdloze spiegel voor: hoe kijken we aan tegen wie ons vreemd is?

Bij aanvang van de tragedie Minor Swing ligt zigeunermeisje Oriana op de grond, mystiek in rood licht gehuld. Alle spelers komen één voor één op, maken een brede kring rond haar, maar wenden hun blik af. “’t Zijn verschrikkelijke dingen. Ik verzamel bewijzen over schuld of onschuld”, steekt rechercheur Edmond Verdievel (Rik Vanbelle) van wal.

De toneeltragedie speelt zich af in 1969 in Rottegem. In dit fictief dorpje, ergens nabij de Franse grens in de Westhoek, is het de tijd van de jaarlijkse kermis, met koers, schieting op de staande wip, het groot bal en het thé dansant. Met de foorkramers is er een schoon kind van een zigeunerfamilie meegekomen dat niemand onberoerd laat. “Daar gaat miserie van komen!”, voorspelt de burgemeester… De thematiek van Minor Swing is confronterend en blijft tijdloos actueel. Hoe gaan we om met wie niet in ons kraam past, met vreemd bloed? West-Vlaams weemoedig verteltheater met een confronterende boodschap.

Speelgevoel

De tragedie Minor Swing, van de hand van theaterauteur Wim Chielens, is de meeste van de twaalf acteurs die de rollen vertolken al langer vertrouwd. Zowat een week vóór corona een eerste lockdown vereiste, zag de Veldegemse toneelkring immers hun eerste uitvoering van dit stuk in het water vallen. Nu nemen ze de draad met relatief gemak weer op. “Normaal oefenen we 30 keer een toneelstuk in. Met een 20-tal repetities geraken we tegen vrijdag 17 maart dit keer wel klaar. Alle spelers oefenen hun dialogen meteen op de scène, in plaats van thuis op zichzelf de tekst in te studeren. Zo krijgen ze de juiste timing en het speelgevoel meteen mee samen met hun medespelers”, duidt Noël Latruwe zijn aanpak. Hij wisselt bij Int Wroede de regisseursstoel af met Rik Vanbelle, en hoopt ook nu stil op speelavonden met goed gevulde zalen. Doorgaans is elke avond op voorhand uitverkocht, met 150 toeschouwers onder wie jong toneeltalent dat ook de stap naar het Veldegemse podium wil wagen.

‘Minor Swing’ in Parochiaal Centrum ’t Lokaal, Lokaalstraat 7, Veldegem. Op vrijdagen 17 en 24 maart, zaterdagen 18 en 25 maart en donderdag 23 maart, telkens om 20 uur. Tickets: 8 euro, lid Opendoek: 7 euro Reserveren bij N. Latruwe-Coudenys, 050 27 88 29, www.intwroedeendeintsotte.be.