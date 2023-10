Veldegemse toneelkring brengt ‘Camping Carrousel’: Dialect, amoureuze affaires en roddel zetten de toon

Vanaf vrijdag 17 november brengt de Veldegemse toneelkring Int Wroede ende int Sotte het de West-Vlaamse kolder van de komedie ‘Camping Carrousel’ tot leven. In ontmoetingscentrum ’t Lokaal kruipen acht acteurs vijf avonden in de rol van kleurrijke campingbewoners. Het Veldegemse dialect, amoureuze affaires en roddel zetten herkenbaar de toon.

Op de bühne van ’t Lokaal in Veldegem brengt toneelkring Int Wroede ende int Sotte de fictieve camping Zomerrust tot leven. Plaats van de actie is Blankenberge, half augustus. Albert Verstraete en zijn bazige echtgenote Agnes (gespeeld door Frederik Ameloot en Eva Verhaeghe) kennen als koppel vijftigers de camping als hun broekzak. Goedzak Albert kan de opvliegende grillen van zijn vrouw goed relativeren.

Veldegems dialect

Door zijn gemoedelijk karakter komt er veel volk over de vloer, met de nodige onverwachte opschudding. Kleurrijke, soms merkwaardige figuren passeren het wandelpad langs hun vakantiehuis. Tijdens de zomervakantie brengen twee Nederlandse coiffeuses (vrijgezel) en een diepgelovige juffrouw op zoek naar Gods liefde, nog meer leven op het podium van ’t Lokaal. Onder meer een dubbel geboekt vakantiehuis en een blind date brengen alle personages in een carrousel van misverstanden (vandaar de titel), hilarische gebeurtenissen en straffe oneliners. Niet in het minst door spitse dialogen in plat Veldegems dialect.

“Let op jullie houding en articulatie, en spreek niet te snel”, benadrukt regisseur Rik Vanbelle tijdens de eerste repetitie zonder tekst in de hand. Nu en dan fluistert de souffleur een acteur even de tekst in, maar de ludieke scènes en dialogen krijgen al verbazend vlot vaart. Op het podium van ’t Lokaal zet een verstopte afvoer van het koppel Albert en Agnes meteen de geestige toon van Camping Carrousel van theaterauteur Peter De Kemel. Alsof je middenin de stacaravans aan de Belgische kust zit.

“Met het verstand op nul kan ons publiek een komedie altijd moeiteloos waarderen. Het is puur amusement op het podium. Vooral de spitsvondigheden in de West-Vlaamse dialogen zijn eigen aan dit stuk, net als de onnodige uitweidingen in geheel onvoorziene komische situaties”, verklapt regisseur Rik Vanbelle.

Voorstellingen

Ervaren stoomt hij acht acteurs – zes dames en twee heren – klaar tot volkse personages en hun karaktertrekken die herkenbaar uitvergroot worden.

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 november om 20 uur, zondag 19 november om 18 uur, en vrijdag 24 en zaterdag 25 november om 20 uur. Kaarten (8 euro; leden Opendoek 7 euro): Nicole Latruwe-Coudenys, Kloosterstraat 107, 050 27 88 29.

(Hendrik Verplancke)