Veel vrouwen op de planken in komedie ‘De reünie’ bij KNA

De voorstellingen van KNA Moorslede zijn ieder jaar een vaste waarde binnen het cultuurprogramma. “Dit jaar pakken we uit met de komedieDe reünie”, aldus regisseur Mario Soenen. Hij is al 28 jaar verbonden aan de vereniging. “Ik speelde al vaker mee, maar was ook al enkele keren regisseur. Ik ben erg blij met het stuk van dit jaar. Het zit vol met leuke passages en onverwachte wendingen.”

KNA Moorslede staat binnenkort opnieuw op de planken met vijf voorstellingen. De toneelvereniging brengt dit jaar de komedie ‘De reünie’. we lichten een tip van de sluier op:

Naar aanleiding van een grote reünie op hun oude school nodigt Josiane vier oud-klasgenoten uit voor een drink bij haar thuis. Ze zullen van daaruit samen vertrekken naar de reünie. Hij is een blij weerzien. Hoewel… Blijkbaar is niet iedereen even blij, want hier en daar zijn er nog wat spanningen van al die jaren geleden blijven hangen. Door een onverwacht technisch probleem raken de dames echter niet op school. Ze zijn verplicht de avond samen door te brengen en hun eigen kleine reünie te organiseren. De gevolgen zijn niet te overzien.

Acht acteurs

Dit jaar staan er opvallend veel vrouwen op het toneel. Zes van de acht toneelspelers zijn vrouwen. Marijke Goossens, Viviane Vanrobaeys, Annelies Wydaeghe, Eline D’Hondt, Cinthia Maddelein, Dirk Degryse, Danny Canniere en Agnes Deryckere zijn dit jaar de toneelspelers van dienst. “Ondertussen kunnen we ook achter de schermen rekenen op heel wat helpende handen”, looft Mario Soenen de inzet van de vele vrijwilligers die er mee voor zorgen dat de reeks voorstellingen kan plaats vinden.

Ontspannende avond

De voorstellingen van KNA vinden plaats op de zaterdagen 1, 2, 5, 7 en 8 maart. De acteurs beginnen er aan om 20 uur, enkel op zondag begint de voorstelling al om 18 uur. Reserveren kan viawww.toneelknamoorslede.be. De voorstellingen van KNA lokken ieder jaar zo’n 1.000 kijklustigen naar G.C. De Bunder.“We hopen ook dit jaar de vele aanwezigen een ontspannende, leuke avond te bezorgen.”