Veel kabaal bij toneelgezelschap De Drye Sweerden in Varsenare: “Elke actrice beweert de beste te zijn, en de hel breekt los”

‘Kabaal in de kleedkamer’, dat is het nieuwe stuk waarmee toneelgezelschap De Drye Sweerden op de planken staat van de Varsenaarse cultuurzaal. Zonder al te veel kabaal werden vier nieuwe spelers gevonden.

Het toneelgezelschap De Drye Sweerden zag het levenslicht in 1975 met als eerste voorstelling in 1976 ‘Help ik leef’. Niemand wist hoe het zou aflopen en het werd onverwacht een groot succes. “Dus, ermee doorgaan was de boodschap. Het werd een verhaal van verschillende toneelstukken. Beweren dat het evident is een vereniging draaiende te houden is een open deur. Coronabesmettingen en hun voorzorgsmaatregelen hebben ons meer dan eens kopzorgen bezorgd”, blikt Mady Chambaere van de toneelkring terug.

Fierheid primeert

“Maar we zijn fier op de voorstellingen van de voorbije jaren. We werken met een enthousiaste groep en zijn dankbaar voor hun inzet. Het bestuur houdt de levendigheid erin. In kalmere periodes wordt er enkele keren per jaar een activiteit georganiseerd: wandelen, samen naar toneel gaan, een kerstmarktje, noem maar op. Het doel is de teamgeest erin te houden.”

‘Kabaal in de kleedkamer’ is een theatertekst van schrijver, acteur, en regisseur Luuk Hoedemaeckers. De regie van dit theaterstuk is in handen gegeven van Dominique Berten, een icoon in de Brugse theaterwereld. “Het is een moderne klucht over de muizenissen in de kleedkamer van een theater waar het semiprofessionele gezelschap ‘kunst en kits’ haar vaste stek heeft. Wanneer een regisseur, Samson Broekx, aan de actrices meedeelt dat ze dit jaar zelf mogen beslissen wie de hoofdrol vertolkt, barst de hel los in de kleedkamer”, verklaart Mady de titel. “Alle actrices beweren dat ze de beste zijn. Uiteindelijk wordt er beslist om de keuze over te laten aan de toneelmeester Peterke Impanis, een sullig type dat kort wordt gehouden door zijn mama. Maar hij heeft een zwakke plek”, klinkt het mysterieus.