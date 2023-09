Veel belangstelling voor ‘geboortefeest’ Werkgroep 66 2.0: “Nog op zoek naar speler voor hoofdrol”

Toneelkring Werkgroep 66 heeft sinds kort een volledig nieuw bestuur, en meteen ook een nieuwe huisstijl en een nieuwe website. Daarmee werd voor het grote publiek uitgepakt tijdens een ‘geboortefeest’. Aan interesse ontbrak het niet, want CC De Dijk, de thuisbasis van Werkgroep 66, afficheerde voor de gelegenheid volzet.

De nieuwe bestuursploeg is voornamelijk samengesteld uit spelers en regisseurs van Werkgroep 66. Naast Sarah Laureyns (voorzitster) zijn dat Sylvie Matthijs (secretaris), Maarten Vandendriessche (penningmeester), Mieke Dauwe (ticketbeheer), Anke Deckers (public relations), Tom Devolder (barverantwoordelijke), Dominique Deckers en Jos Teughels (regie en prospectie).

Tijdens het geboortefeest werd ook het nieuwe jaarprogramma voorgesteld. In totaal zijn er vier voorstellingen: twee eigen creaties en twee gastproducties. De aftrap wordt gegeven met ‘Vogels’, een eigen productie gebaseerd op een komedie van Haye van der Heyden. “Hoewel de personages ze soms zien vliegen, is dit geen stuk over of voor ornithologen”, aldus Jos Teughels, die voor de regie tekent en ondertussen wel met een ei zit. “De hoofdrolspeler stapte om familiale redenen uit de productie en nu zijn we op zoek naar een vijftiger of een zestiger die deze rol wil spelen.”

Begin volgend jaar zijn Pascal Platel en Ben Seghers te gast met de productie ‘Kom ne keer binnen’. “Een pareltje over relatievormen, supergrappig en mooi gespeeld”, aldus Dominique Deckers.

Eigen productie

In ‘Verkeerde Nachten’, een fascinerend stuk geschreven en geregisseerd door Arne Sierens en Wouter Bruneel, speelt Wouter Bruneel de rol van een klaploper en bezingen acht koorzangeressen zijn leven.

Afsluiter is de eigen productie ‘Een inspecteur belt aan’, een psychologische thriller geschreven door de Engelse auteur John Boynton Priestly. “We hebben voor dit vaak gespeeld stuk gekozen, omdat we ook eens het pad van de whodunit wilden bewandelen”, geeft regisseur Dominique Deckers nog mee. (CGRA)

Info en tickets: www.toneelkring-werkgroep66.be