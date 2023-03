Van kwaad naar erger met Ic Dien: “Binnenkort werken we ook samen met de Poperingse Harmonie”

In 2020 stond de Poperingse toneelvereniging Ic Dien klaar om ‘Van kwaad naar erger’ te brengen op de planken. Na twee jaar werden de boeken terug erbij genomen en kon de groep opnieuw studeren. Eind maart en begin april brengen ze hun voorstelling in CC Ghybe.

De toneelvereniging Ic Dien begon in 1930 met de mannen. “In de schoot van de Christen Middenstandsjeugd werd een eerste vergadering belegd, ten huize Lionel Bollengier in de Casselstraat op 19 juli 1930. Het doel van die vergadering was een cultureel ontspanningsleven in de vereniging te stimuleren door toneelopvoeringen te geven. De mogelijkheid om een toneelkring op te richten werd onderzocht”, vertelt Rita Mareco van Ic Dien. “Bollengier werd aangesteld om een keuze te maken onder de leden van de Christen Middenstandsjeugd om als acteurs op te treden. Er werd vastgelegd dat de repetities en opvoeringen zouden doorgaan in hun eigen jeugdlokaal: De Katholieke Kring op Bertenplaats. ‘Het hoogste goed’ werd hun eerste stuk. De vereniging – en ook de acteurs – waren allemaal mannen.”

Sint Martinuskring

Door de oorlogsomstandigheden werd de activiteit van de toneelkring stilgelegd. “Als jeugdbeweging werden zij door de bezetter verboden. Op 21 augustus 1942 besliste het bestuur onder een andere naam Sint Martinuskring als onafhankelijke toneelgroep op te treden voor liefdadige doeleinden. Eenmaal de oorlogsperiode voorbij was, werd de naam vervangen door Toneelkring Ic Dien. De groep draagt die naam nu nog altijd.” Vanaf het toneelseizoen 1955-1956 speelde Ic Dien in het Belfort op Grote Markt in Poperinge, tot enkele jaren geleden toen het Belfort overgelaten en afgebroken werd.

“Wij brengen één productie per jaar, maar we werken aan veel dingen mee. Denk maar aan theaterwandelingen en stoeten”

Vrouwelijk gezelschap

In 1959 werd de toneelvereniging versterkt door vrouwelijk gezelschap. “Maar liefst 29 jaar na de oprichting van het toneelgezelschap werd vergaderd over het al dan niet gemengd spelen. De toenmalige voorzitter Dejaegher was niet aanwezig. Hij had zogezegd zaken te regelen in Abele en was onbereikbaar. De kwestie gemengd of niet gemengd toneel werd op die bewuste vergadering eenparig werd besloten om gemengd te spelen. De vergadering werd toen onderbroken door een telefoon waarbij Dejaegher liet weten dat hij ontslag nam als voorzitter en als spelend lid. In die vergadering werd ook bij een priester advies gevraagd en dat was gunstig. Er werd ook opgenomen dat de juffrouwen of dames oud genoeg moesten zijn om na de repetities alleen naar huis te gaan en dat noch na de vertoningen, noch na de repetities er gedanst zal worden.”

Anno 2023 telt Ic Dien 32 leden. “Wij brengen één productie per jaar, maar we werken aan veel dingen mee. Denk maar aan theaterwandelingen en stoeten. Binnenkort werken we samen met de Poperingse Harmonie aan een optreden: zij spelen muziek en tussendoor brengen wij met Ic Dien een verhaal. Het gaat over een diamanten bruiloft en we keren terug in de tijd”, vertelt Rita.

Tragi-komedies

“We lezen verschillende stukken en we gaan naar andere stukken kijken. We informeren wie er wil spelen en op basis daarvan kiezen we dan een stuk. Dit jaar brengen we ‘Van kwaad naar erger’ en dat is een stuk van Jeroen Maes dat hij enkele jaren terug bracht met zijn gezelschap ‘Het prethuis’. We kregen toestemming om het te brengen als amateurgezelschap. Wij brengen vooral komedies en tragi-komedies.

We zouden dat stuk gespeeld hebben in het seizoen 2020 – 2021, maar corona gooide roet in het eten zoals bij zoveel organisaties. Bram Brutsaert neemt de regie voor zijn rekening.” De rollen worden vertolkt door Leo Boeraeve, Bert Bouve, Rita Mareco, Chantal Blanckaert en Maryannick Neyrinck. “We brengen het verhaal van Guido die getrouwd is met Jenny, een nachtverpleegster. Als zij met de nacht staat, komt de knappe Kelly zijn voeten warm houden. Kersverse buurman Etienne wil net op dat moment kennismaken en belt op een nogal onchristelijk uur aan. Ook Jenny komt op dat moment vroeger thuis van haar werk…”