Van de Westhoek naar de VRT: Kartje Kilo breekt helemaal door en blikt terug op grand cru-jaar

Ieperlingen Johan Feys en Wouter Sinaeve van Kartje Kilo kunnen terugblikken op een geslaagd 2023. Niet alleen scoorden ze met ‘Up Café’ een bescheiden hitje, het straattheaterduo schitterde ook drie maanden lang iedere donderdag op nationale televisie in Iedereen Beroemd. Het jaar sloten ze ook af met goed nieuws: in februari komt er een tweede reeks van Radio Mano Sport in Iedereen Beroemd.

Na een carrière van bijna twintig jaar is Kartje Kilo al een tijdje befaamd in de Westhoek, maar dankzij hun rubriek in het VRT-programma Iedereen Beroemd braken ze dit jaar ook door bij televisiekijkend Vlaanderen. “Blijkbaar zagen ze onze act Radio Mano Sport als de ideale opvolger van ‘Gas geven!’, een spelletje waarbij de ene deelnemer moest fietsen op rollen, terwijl zijn of haar kompanen vragen moesten beantwoorden om een energiecheque te winnen”, vertelt Wouter Sinaeve (49), de ene helft van Kartje Kilo.

Eigenheid niet verliezen

“In het begin waren we wel een beetje bang om onze eigenheid te verliezen”, pikt de andere helft Johan Feys (48) in. “We wilden dat het Radio Mano Sport bleef. Ook letterlijk: de naam moest blijven. Het is leuk om op televisie te komen, maar het mocht geen flauw afkooksel worden. We wilden niet zomaar plat op onze buik gaan. Achteraf gezien waren de zorgen onterecht en vonden we het de max om te doen, ook omdat we samenwerken met mensen die helemaal op dezelfde lijn zitten, dezelfde vorm van humor hebben, die vooruit willen en die luisteren naar ons. We zijn ook echt wel tevreden als we het resultaat zien.”

“Als 50-jarigen is het wel leuk een nieuwe generatie te kunnen aanspreken”

“De opnames vonden bijna altijd plaats op woensdag”, vervolgt Wouter. “Dan kregen wij op maandag te horen waar de caravan ging staan. Meestal ging dat om drie sessies van 30 à 40 minuten, die herleid worden tot een filmpje van iets meer dan drie minuten. Het grote verschil met de gewone Radio Mano Sport is dat wij normaal op elke beweging commentaar geven, gekoppeld aan de muziek. Maar voor de tv moet de cameraman ook een beeld hebben van de mensen op wie we commentaar geven. Anderzijds kunnen we tijdens de opnames amper gebruik maken van muziek, want dat geeft problemen in de montage. Telkens we commentaar geven, moeten we er dus voor zorgen dat de muziek volledig stilvalt. Het is dus wel degelijk een andere dynamiek. Nu merken we dat de cameramannen al bewust bepaalde zaken beginnen aan te wijzen.”

In februari komt er van Kartje Kilo een tweede reeks van Radio Mano Sport in Iedereen Beroemd. © gf

Ook in Brussel blijken ze tevreden te zijn. Voor de kerstvakantie mochten Wouter en Johan naar de VRT in Brussel en kwamen terug met tien extra afleveringen op zak, die te zien zullen zijn vanaf februari. “In de tweede reeks gaan we op hetzelfde elan verder”, zegt Johan. “Misschien moeten we voor de locatie eens out-of-the-box denken en niet zomaar ergens op straat of op een markt staan, maar op een plaats waar op dat moment iets te doen is. Het is een formule die aanslaat en we krijgen veel positieve reacties. Ook op sociale media gaan die filmpjes echt wel hard. Vooral op TikTok merken we dat we ook jongeren enthousiast krijgen rond het concept. Als vijftigjarigen is het wel leuk als je vaststelt dat je een nieuwe generatie kan aanspreken.”

De jeugd aanspreken deed Kartje Kilo onder andere ook met de single ‘Up Café’, die ze maakten naar aanleiding van het Weekend van het Volkscafé. Het nummer nadert de 24.000 streams op Spotify en werd een bescheiden hitje op de festivals. “Toen we dat nummer brachten op Festival Dranouter stond er inderdaad veel jong volk”, zegt Johan. “Dat is ook verjonging. Terwijl we ook de mensen die we al jaren kennen niet verliezen. Er zijn al mama’s en papa’s van wie de kinderen ook fan zijn. We zitten dus al aan de tweede generatie.”

“Het is zalig om te zien hoe het Kartje Kilo-verhaal evolueert”

“Voor ‘Up Café’ werkten we samen met Ibe Verbeke (alias rapper Fly, red.) en Matti Archie”, vertelt Wouter. “Onze kerstsingle hadden we ook met die mannen gecreëerd. Met ‘Up Café’ hadden we van in het begin het gevoel dat het echt wel een oorwurm is. We krijgen nog altijd filmpjes doorgestuurd, bijvoorbeeld van een voetbalploeg die een match gewonnen had en de overwinning vierde op de tonen van ons lied. Het gegeven dat het op nummer op vinyl bestaat, vinden we ook totaal onwezenlijk. Had je twintig jaar geleden gezegd dat Kartje Kilo een vinylplaat ging uitbrengen, we gingen het nooit geloofd hebben.”

T-shirts en petjes

De vinylsingle van ‘Up Café’ is niet het enige van Kartje Kilo dat je sinds dit jaar kan kopen. Johan en Wouter lanceerden ook T-shirts en petjes. “De T-shirts waren er al, maar we kregen steeds meer vragen waardoor we beslisten om een extra voorraad te laten maken. Idem met de petten. Ook daar zagen we dat het gigantisch aansloeg. Het is prachtig om te zien dat tegen het einde van het festival je al heel wat hoofdjes ziet met zo’n pet op. Dit jaar lanceerden we trouwens ook de stickers met ‘Ik stop in Nazareth’. Onze liefdesverklaring voor de snelwegparking begon als grap op onze Facebook en Instagram, maar dat zelfs de kwaliteitskrant De Morgen er een artikel aan wijdde, toont aan dat het een soort hype werd. Het is zalig om te zien hoe het Kartje Kilo-verhaal evolueert.”

Kartje Kilo op het Nederlandse festival Best Kept Secret. © gf

Ook in 2024 staat Kartje Kilo niet op de rem. Niet alleen zullen ze vanaf februari opnieuw te zien zijn in Iedereen Beroemd, ze staan ook opnieuw op de affiche van het Nederlandse festival Best Kept Secret tussen kleppers als PJ Harvey en Disclosure. “Festival Dranouter viert z’n vijftigste verjaardag en daar zijn we ook weer bij betrokken. Voor de rest merken we dat de agenda weer mooi vol loopt. We bestaan ook twintig jaar. Op bepaalde plaatsen zullen we dat extra in de verf zetten. Er zijn bepaalde pistes open, maar nog niets concreets.”

“We zullen er wel niet bij zijn op de Gevleugelde Stad”, zegt Johan. “Jaren aan een stuk lanceerden we op de Gevleugelde Stad een nieuwe act, maar nu hebben we al twee jaar niets ingediend. We hebben wel ideeën, maar hoe langer je bezig bent, hoe strenger je wordt voor jezelf. Daarom liever niet. Het zal dus voor 2025 zijn.”