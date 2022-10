‘Van blauwers en trouwers’ bij toneelkring De Leutemakers

Op 28 oktober brengt Toneelvereniging De Leutemakers de première van ‘Van blauwers en trouwers’, een komedie van Leo Behaeghel en Roland Delannoy, in regie van Christophe Courtens. Het stuk draait rond smokkelen, in het regionaal dialect bekend en gekend als ‘blauwen’. We schrijven 1952, een tijd waarin blauwen nog aardig wat centen kon opbrengen, in een Vlaams dorpje op de Frans-Vlaamse grens. Jerome, voorzitter van fanfare Sint-Cecilia, en zijn vrouw Severine, baten er een tabakskerverij uit, met annex tabakswinkeltje. Het is januari en de muzikanten worden binnenkort bij Jerome en Severine verwacht om te komen ‘lukken’: een drankje en een zelfgebakken koekje, een luk of luksje, op het nieuwe jaar.Marcel, een levenslustige vrijgezel werkt mee in de kerverij en is ook de ‘voyageur’, de verkoper die de tabak aan de man brengt in de vele grenswinkeltjes. Samen met Michel, een doorgewinterde blauwer, hebben Jerome en Marcel ook een illegaal handeltje: tabak blauwen naar Frankrijk. Daarover wordt angstvallig gezwegen, maar de poppen gaan door een roddeltante aan het dansen. Leuk detail: de 12-jarige Len Penninck speelt mee met zijn grootvader Annick Furniere. De opvoeringen hebben plaatsin het Guldensporencollege, Ballingenweg 24 op 28, 29 en 30 oktober en op 4 en 5 november. Kaarten kosten 9 euro en kunnen besteld worden via 0495 249 143. De voorstellingen starten om 20 uur, op zondag om 18 uur. (PVH)