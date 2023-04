Vallen strafste theaterstukken ook in de prijzen?

Op 16 mei worden de Vlaame Cultuurprijzen of Ultimas uitgereikt. ‘Once Upon a Time in de Westhoek’, het bijzonder straffe theaterstuk van en met Wouter Bruneel en Sebastien Dewaele is een van de kanshebbers. Net als ‘SUKR’ van Het Eenzame Westen.

De uitreiking van de Ultimas is de jaarlijkse hoogmis van de cultuursector en hét moment om een aantal mensen, organisaties en gezelschappen in de kijker te zetten. Er zijn twee stemrondes. De eerste loopt tot en met 24 april. Daarna kan er nog gestemd worden voor de beste 20 kandidaten, van 28 april tot en met 9 mei.

Eén van die kanshebbers is ‘Once Upon a Time in de Westhoek’ van Compagnie Cecilia. In dit beklijvend theaterstuk kruipen Wouter Bruneel en Sebastien Dewaele in de huid van twee nukkige broers, diep in de Westhoek. Mocht u de kans krijgen om het stuk te zien dit en volgend jaar: het is een absolute aanrader en zo integer West-Vlaams dat het bijna pijn doet.

Nog meer toppers van bij ons

West-Vlaanderen boven, want ook ‘SUKR’ van Het Eenzame Westen maakt kans op de Publieksprijs. Ook hier zijn de personages rauw, en het verhaal eentje dat je bij je nekvel pakt. ‘SUKR’ brengt het relaas van een seizoensarbeider wiens leven ineenstort na een arbeidsongeval.

Tom Ternest (die ook meeschreef aan het stuk) speelt een rol, naast Isabelle Van Hecke. © Carlo Verfaille Carlo Verfaille

Valt ook niet bepaald in een vakje te stoppen: ‘De Quaghebeurs’ van Het Prethuis. De West-Vlaamse komedie van en met Jeroen Maes maakte een succesvolle tournee doorheen Vlaanderen en kan de tiende verjaardag van Het Prethuis extra glans geven.

Verder is ook BankContact Invasie van Compagnie Krak genomineerd. Het gaat om een popup performance van Dieter Missiaen, die samen met 10 personen de stad in trekt met een bank onder de arm. Onderweg nodigen ze toevallige voorbijgangers uit om samen met ons een bankje te bouwen en er op te zitten. Ook Brugs én genomineerd: Cirque Plus. Ook Filmfestival Oostende is genomineerd, net als Showkorps WIK Oostende. Spektakelmusical 1302 uit Kortrijk maakt ook kans om in de prijzen te vallen. Tenslotte maakt ook ‘Lumineuze Nachten’ van de brouwerij Rodenbach – met Wim Opbrouck als host – kans om te winnen.

Stemmen voor onder meer ‘Once Upon a Time in the West’ kan hier.