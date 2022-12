Vader Brecht en zoon Warre spelen hoofdrollen in Hamlet: “Fantastisch om samen theater te maken en deze passie te delen”

Theaterbende Prot maakt zich klaar om vanaf 28 januari te schitteren op het toneel met de klassieker Hamlet in CC Ghybe in Poperinge. Brecht Dejonckheere en zijn zoon Warre spelen de hoofdrollen in het nieuwe stuk. “Voor mij is het wel interessant om mijn vader op een andere manier bezig te zien dan thuis”, zegt Warre die de rol van Hamlet zal vertolken. Zijn vader Brecht vertolkt Claudius, de nieuwe koning en stiefvader van Hamlet.

Theaterbende Prot speelt het klassieke drama van Shakespeare in een versie van Piet Arfeuille. “Deze tekst sprak ons enorm aan omwille van de taal. Het blijft Hamlet maar in deze versie beknopt, tijdloos en heel actueel zeker als je nu kijkt hoe sommige leiders vanuit diezelfde onbegrensde ambitie als Claudius beslissen om oorlog te voeren”, zegt Brecht Dejonckheere (49) uit Westouter. Samen met zijn zoon Warre (17) neemt hij de hoofdrollen voor zijn rekening.

Warre vertolkt de rol van Hamlet, de zoon van de overleden koning en wettige troonopvolger. “Het is een drukke periode voor mij. Tussen de voetbaltrainingen en schoolwerk door lukt me dit wel, mits een strakke planning. Het is een boeiende uitdaging met veel tekst, maar vooral een interessante rol om te mogen spelen”, zegt Warre.

“Ik vertolk Claudius, de nieuwe koning en stiefvader van Hamlet. Niet de aangenaamste persoon, maar enorm ambitieus en door macht gedreven. Tussen Hamlet en Claudius zitten er heel wat spanningen, zeker ook omdat ik een relatie heb met zijn moeder”, vertelt Brecht. “Het is hard werken maar het is toch ook vooral genieten. We zijn met negen actrices en acteurs, bijna allemaal mensen die ooit eens met Prot op de planken stonden. Met Juul, Aiko en Warre werken we ook terug met drie jonge mensen en dit geeft toch iets extra’s en ook een andere energie.”

“Ook het feit dat we terug met live-muziek werken van Bergen en met video-opnames maakt het een uitdagende productie. Er is dan ook heel wat werk achter de schermen maar ook een fantastische ploeg die dit allemaal realiseert. Want een theaterbende is niks met enkel acteurs en een regisseur.” Regisseur van dienst is Rik Desmet, muziekband Bergen zorgt voor de muzikale begeleiding.

Protlabs

In 2015 speelde Brecht mee in Truckstop, de tweede productie van Prot. “Chris Vandenberghe had me gevraagd mee te spelen met Truckstop. Ik had al samen met hem bij de Corneelkring in Brielen gespeeld. Door Truckstop leerde ik Prot beter kennen en werd fan van hun manier van werken. Na Truckstop ben ik in het bestuur gerold. Nu is het al mijn vijfde keer dat ik meespeel met Prot en de eerste maal dat ik er de productieleiding bij neem”, zegt Brecht Dejonckheere. Hij is opvoeder en teamcoach in De Lovie vzw. Zoon Warre zit in het zesde middelbaar beeldende kunsten in de Heilige Familie in Ieper.

Dit geeft ons de ruimte om even heel dicht bij elkaar te zijn

“Mijn vader introduceerde me bij de Protlabs, een aantal theater workshops voor jongeren. Via deze workshops kreeg ik de kans om mee te spelen met Immaculata, onze vorige productie. Het is nu mijn tweede jaar op rij dat ik mee mag spelen”, vertelt Warre. “Mijn beide ouders spelen toneel en het is daardoor dat theater me al zeer jong werd aangeleerd. Samen met mijn broer Josse volgde ik woord aan de kunstacademie en via via mocht ik eens meespelen met een stuk van de Langhoirs Victorinen samen met mijn moeder Veerle. Een paar jaar geleden nam ik deel aan de Protlabs en van het één kwam het ander en nu speel ik Hamlet in het stuk Hamlet.”

Intens en verslavend

Vader en zoon staan tijdens Hamlet samen op de planken. “Voor mij is het wel interessant om mijn vader op een andere manier bezig te zien dan thuis. Aangezien ik ook hetzelfde mee mocht maken met mijn moeder, een paar jaar geleden, is dit wel een leuke en boeiende ervaring. Het feit dat ik mijn vader ook weer eens wat meer zie is ook wel welkom. In de terugrit naar huis bespreken we altijd wel eens hoe de repetitie verlopen is. Wat onze sterke punten en werkpunten waren. Ik leer veel uit deze momenten en probeer hieraan te werken”, vertelt Warre.

“Ik vind het fantastisch om met mijn zoon theater te mogen maken. Je passie kunnen delen met je kinderen is al fantastisch, maar om dan nog eens elkaars tegenspeler te zijn is uniek. Het geeft ons inderdaad de ruimte om even terug heel dicht bij elkaar te zijn. Ik zie Warre elke repetitie groeien in zijn rol en natuurlijk wil je zaken meegeven, maar het is vooral aan hem om zijn weg te vinden. Die autoritten zijn mooie momenten, maar het mooie is dat ik ook wel advies van hem krijg. We hebben allebei een heel uitdagende rol in het stuk en dan kun je elk advies wel gebruiken”, vult Brecht aan.

Muziek en beeld

“Voor de video-opnames moesten we ook een dag op locatie en we hadden het geluk om beroep te kunnen doen op Seppe Vanden Broek voor het maken van de beelden. Het blijft ook als theaterbende tof om jonge mensen kansen te bieden en het resultaat mag er zeker zijn”, zegt Brecht. “Het werken met een band blijft ook uitdagend, maar als acteur geeft het een enorme kick om een band achter je te hebben. Het wordt toch wel iets speciaals en unieks. De mensen die het klassieke verhaal kennen zullen toch verrast worden door de tijdloze invulling en het gebruik van muziek en beeld. Het wordt een fysiek stuk met een razend tempo.”

Op zaterdag 28 januari (20 uur), zondag 29 januari (18 uur), dinsdag 31 januari (20 uur), woensdag 1 februari (20 uur), vrijdag 3 februari (20 uur) en zaterdag 4 februari (20 uur) brengt theaterbende Prot het stuk Hamlet in CC Ghybe. “We zijn een jong gezelschap, maar hebben in die korte tijd wel al een vast publiek opgebouwd. Heel wat mensen zien we jaarlijks terug. Na de coronacrisis waren we wat bevreesd, maar nu zijn de helft van de tickets al weg op enkele weken tijd. Stel je aankoop vooral niet uit, niets vervelender dan net te laat te zijn om een ticket te kopen.”

Tickets kan je bestellen via www.prot.be.