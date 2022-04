Uitgesteld was niet verloren voor Emelgems toneel Archontiko: “Iedereen op de planken”

Toneelvereniging Archontiko speelt eind april en begin mei vijf keer de komedie ‘Swami Bami’ in het Dorpshuis in Emelgem. “De voorstellingen moesten vorig jaar november door corona op de valreep uitgesteld worden”, zegt voorzitter Jan Maertens. “De opvoeringen hebben nu plaats.”

Archontiko is als jonge toneelvereniging aan de vierde voorstelling toe. ‘Swami Bami’ is een komedie met situaties uit het leven gegrepen, situaties waarvan soms een karikatuur gemaakt wordt. De regie is in handen van Krist Windels uit Ardooie.

“Onze toneelvereniging kon net als zovele verenigingen vorig jaar en het jaar ervoor geen toneel spelen door de coronamaatregelen”, zegt voorzitter Jan Maertens. “In mei gaan we weer van start. We kozen vorig jaar voor een stuk waarin alle spelers die dat wilden konden meedoen om zo een nieuwe boost te geven aan de vereniging. ‘Swami Bami’ is van de Nederlandse auteur Terwisscha.”

Erfenis

In het stuk wordt gefocust op Claire. Zij kan jouw huis energetisch reinigen, mensen genezen door handoplegging, enz… Toen ze voor een lange vakantie in Tibet verbleef, zagen haar neef en zijn vriendin de kans schoon om Claire dood te verklaren om zo van haar erfenis te kunnen profiteren. De dorpsbewoners denken ook dat die bewuste neef dezelfde gaven heeft als zijn tante. De neef maakt natuurlijk van de gelegenheid gebruik om de situatie naar zijn hand te zetten. Maar plots daagt tante Claire terug op…

De acteurs en actrices: Johan Vanthournout (Noël), Krista Roelens (Marijke), Louise Tytgat (Babette), Ann Defour (Agent Siska Corteville), Grietje Verstraete (Claire), Tine Daver (Lieve), Emiel Santy (Rudolf) en Nele Bekaert (Thérèse).

Archontiko telt momenteel een 15-tal leden. “Spelers, mensen voor het decor, klank en licht… Tot op vandaag vonden we steeds mensen uit eigen rangen om een toneelopvoering te brengen. Niettemin kijken we ook uit naar nieuwe mensen omdat niet iedereen altijd kan meespelen, wegens drukke beroepsbezigheden. Dus wie geïnteresseerd is kan contact opnemen met ons.”

Archontiko speelt ‘Swami Bami’ in het Dorpshuis, Emelgemseplein 1, Emelgem op vrijdag 29 en zaterdag 30 april (om 20 uur) en op zondag 1 (om 15 uur), zaterdag 7 (om 20 uur) en zondag 8 mei (om 15 uur).

