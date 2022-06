Twintig Theaterwandelingen op 21, 22 en 23 juli: Bosnimfen in Gasthuisbossen

Op zaterdag 11 juni start de kaartenverkoop voor ‘De bosnimfen van Herenthage’, de theaterwandelingen die plaatsvinden op 21, 22 en 23 juli in de Gasthuisbossen van Ieper. “Een verborgen schat in de rij van provinciale domeinen”, volgens gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit).

“De Gasthuisbossen kennen minder bekendheid dan De Palingbeek en het is er ook minder druk”, aldus Vanlerberghe. “De theaterwandelingen zijn een unieke gelegenheid om de schijnwerpers op de Gasthuisbossen te plaatsen. Bovendien kennen de Gasthuisbossen een rijk verleden. Dat verleden is nu ook nog zichtbaar. Een heuvel waar ooit een mote was, de invloed van landschapsarchitecten uit vervlogen tijden, de naweeën van de Groote Oorlog. Genoeg stof om de verdwenen geschiedenis van de Gasthuisbossen weer levend te maken.”

Meer dan 40 acteurs

“En precies dat zullen meer dan veertig acteurs doen op de vier kilometer lange tocht doorheen de Gasthuisbossen. De bosnimfen van Herenthage nemen je op sleeptouw langs tien grappige, verrassende en interactieve taferelen. De bezoekers nemen zelf deel aan het jachtfeest, ontmoeten onderzoeker Leopold en zijn minnares Amandine en nemen plaats achter de schoolbanken. Raakt meneer pastoor nog op tijd bij de misviering of is hij te veel boven zijn theewater om de fiets op te klauteren? Tekstschrijver Jo Lottegier, bekend van de Heksenstoet in Beselare en onder andere de theaterwandelingen ‘Heerlijk Verleden’, neemt ook de regie voor zijn rekening”, zegt Jurgen Vanlerberghe.

“De Eerste Wereldoorlog veegde een groot deel van de geschiedenis weg”, aldus Jo Lottegier. “Het kasteel Herenthage was voor een belangrijk deel bepalend voor de Belgische geschiedenis. Bovendien vind je er ook een uitzonderlijke vegetatie. Kruidenvrouwtjes vonden er vroeger de weg en Brusselaars kwamen er de vegetatie onderzoeken.”

In totaal staan 20 theaterwandelingen gepland op 21, 22 en 23 juli. Inschrijven is verplicht en kan vanaf zaterdag 11 juni. Van 9 tot 11 uur start de kaartenverkoop in De Potyze in de Zonnebeekseweg 361 in Ieper. Daarna zijn de kaarten daar elke werkdag te koop van 9 tot 12 uur of online via rlwesthoek.bookfast.me. Een ticket kost 10 euro, kinderen van 6 tot 15 jaar betalen 5 euro. Meer info vind je op de website www.rlwesthoek.be, 057 23 08 50 of info@rlwesthoek.be.