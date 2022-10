Tweede zit voor KWB in ‘De klas van juffrouw Jeanne’ toneel in Ledegem

KWB-Toneel Ledegem staat binnenkort opnieuw op de planken met de voorstelling van ‘De Klas van juffrouw Jeanne’. De vereniging zou vorig jaar al een reeks voorstellingen van het stuk brengen, maar de coronacrisis stak serieus stokken in de wielen. Na twee voorstellingen moesten de acteurs stoppen.

Na een lange coronaperiode keken ze bij KWB-toneel Ledegem eind vorig jaar enorm uit naar een reeks voorstellingen. De toneelgroep repeteerde goed en de eerste twee voorstellingen verliepen goed.

“Door corona moesten we vorig seizoen onze productie na twee voorstellingen stopzetten”, aldus Bart Hanssens, voorzitter van KWB-toneel Ledegem. Zestig procent van het trouwe publiek van de vereniging bleef op de honger zitten.

“Daarom doen we nu een reprise. En ook de mensen die onze voorstelling al zagen, komen binnenkort aan hun trekken. Onze regisseur Dirk Claerbout heeft enkele leuke aanpassingen in petto.”

Versie 2.0

KWB-toneel staat dus binnenkort op de planken met een versie 2.0 van ‘De klas van juffrouw Jeanne’, een komedie van Luc Kerkhofs. Voorstellingen zijn er op zaterdag 5, zondag 6, donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 november. De zondagvoorstelling start om 17.30 uur, op de andere data wordt er om 20 uur gespeeld. Plaats van het gebeuren is De Kring langs de Hugo Verriestlaan in Ledegem. Bij de toneelvereniging kunnen ze al iets verklappen over de voorstelling. “De aanwezigen zijn getuige van de lotgevallen van het zesde leerjaar in een lagere school. Al de kleine kanten van het puber zijn komen aan bod. Van chaos tijdens de les, de eerste omzichtige voorlichting tot de eerste vriendjes en vriendinnetjes, ..”

Acteurs Joke Everaedt, Pieter Jacques, Sarah Opsomer, Philip Raes, Lieselotte Rogge, Greet Thuylie, Maaike Vandromme, Dieter Vandromme en Paul Verschueren hopen hun kunnen te mogen tonen voor telkens een volle zaal.

(BF)

Kaarten kosten 8 euro in voorkoop en zijn verkrijgbaar via kwbtoneelledegem@hotmail.com of via het telefoonnummer 0472 41 27 69. De dag zelf betaalt men 9 euro.