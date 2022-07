Tweede editie van gesmaakt theaterfestival ‘Komt dat zien!’ in Nieuwpoort

Onder de noemer ‘Komt dat zien!’ zorgt Nieuwpoort ook deze zomer voor hoogstaande theater-, comedy- en dansvoorstellingen, gespreid over drie dagen.

Het theaterfestival ‘Komt dat zien!’ komt voor de tweede zomer op rij naar Nieuwpoort. Op 22, 23 en 24 juli 2022 geniet je van voorstellingen op bijzondere locaties in Nieuwpoort-Stad. Zo zijn er optredens aan de Koolhofput, in de tuin van de oude pastoriewoning in Nieuwpoort-Stad, in de Onze-Lieve-Vrouwekerk en op de speelplaats van basisschool en Atheneum De Vierboete.

Piano-ligconcert

“Nieuwpoort doet deze zomer opnieuw dienst als decor voor verschillende theatervoorstellingen”, licht schepen van Cultuur Ann Gheeraert toe. “Vorig jaar werd ons theaterfestival enorm gesmaakt door inwoners en bezoekers. Een tweede editie kon dus niet ontbreken. Op verrassende locaties kunnen jong en oud genieten van theater, dans, muziek en comedy. De cultuurdienst wist voor ‘Komt dat Zien!’ heel wat boeiende performers te strikken. Zo pakken we uit met een uniek piano-ligconcert door Mattias D., een heuse comedyavond met talenten Hans Cools en Jasper Posson, en diverse familievoorstellingen van hoogstaande theatergroepen.”

Op vrijdag 22 juli droom je in de Onze-Lieve-Vrouwekerk vanaf 20.30 uur een uur lang weg tijdens het unieke pianoconcert van Mattias D.

Op zaterdag 23 juli staan twee voorstellingen gepland. Tijdens de familievoorstelling ‘Mobi Mobi’ door Collectief Fiat (om 16 uur) word je meegenomen op vakantie met het gezin van Dremmel, dat eropuit trekt met zijn mobilhome. Om 20.30 uur kun je volop lachen tijdens de comedyavond met Hans Cools en Jasper Posson.

Op zondag 24 juli kun je smullen van de kleutervoorstellingen ‘Stok Paard Prin’s van 4HOOG om 11 uur en 15.30 uur. Deze sprookjesachtige en humoristische voorstelling gaat over avonturen beleven, proberen, falen en opnieuw proberen. Om 10 uur en 14 uur staan de danstheaterwandelingen van compagnie Nat Gras op het programma. Een gids neemt je mee op wandel en je wordt verrast door korte dansvoorstellingen met de natuur als decor.