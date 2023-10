Twee debutanten bij Terra Porcorum

Toneelvereniging Terra Porcorum plant zeven voorstellingen van de komische thriller ‘Het Wittebroodslijk’. Jonathan Decoster (32) en Aimée Van Slambrouck (17) staan er voor het eerst op de planken.

Jonathan Decoster woont in Moorslede, maar is afkomstig uit Staden. Zijn ouders baatten er tot voor kort bloemenzaak Bloemen Acacia uit. Aimée Van Slambrouck woont in Poelkapelle en gaat elk jaar naar de voorstellingen van Terra Porcorum kijken. “Ik heb altijd al eens willen acteren”, vertelt Aimée. “Ik had vorig jaar al laten vallen dat ik het zou zien zitten om eens mee te spelen. Voorzitter Ferry Willaert polste me dit jaar of ik het nog altijd zag zitten om op de planken te staan. Ik heb meteen toegehapt.” “Ik had Ferry al een tijd geleden laten weten dat ik het zag zitten om bij Terra Porcorum te acteren”, pikt Jonathan in. “Jammer genoeg was er ofwel geen plaatsje vrij of was ik gewoon te laat met mijn vraag toen dat wel het geval bleek”. “Ik heb wel acteerervaring, maar geen toneelervaring”, gaat Jonathan verder. “De enige keer dat ik op het toneel stond was tijdens mijn studies woord, kunst en drama aan de Stedelijke Academie in Brugge, maar dat is toch al een flink eindje geleden”. Aimée zegt tot nu toe totaal geen plankenkoorts te hebben. “Dat is bij mij wel even anders”, aldus Jonathan. “Je moet immers presteren en ik wil niet onderdoen voor de anderen. Dat bezorgt me wel redelijk wat stress.”