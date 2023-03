Toverlantaarn met tragikomedie ‘Prettig gestoord’

Drie jaar lang repeteerde toneelgroep De Toverlantaarn voor de musical ‘Peter Pan’. Toen brak de coronaperiode aan en werd het stuk on hold gezet. Nu, drie jaar later, wordt Peter Pan even opzij geschoven voor een nieuw stuk ‘Prettig gestoord’.

“We zullen ‘Peter Pan’ wel nog brengen, maar voor het ogenblik zitten we met het probleem dat onze acteurs van toen niet meer in de kostuums passen. De jongens kregen de baard in de keel en velen die op het podium zouden gestaan hebben, zitten intussen in het hoger onderwijs waardoor ze minder tijd hebben”, vertelt Tom Durie, voorzitter, regisseur en nu ook de auteur van het nieuwe stuk van De Toverlantaarn. “Er was vanuit de groep ook vraag om een deurenkomedie naar voor te brengen, maar dergelijke stukken voor de leeftijd van onze spelers, tussen 14 en 18 jaar, bestaan gewoonweg niet. Dus ben ik maar zelf aan de slag gegaan en daar vloeide een knotsgekke komedie uit.”

‘Prettig gestoord’ is een hedendaagse komedie die volledig aansluit op de leefwereld van de jongeren vandaag. “Ik heb er een aantal heel herkenbare zaken in voorzien. De problematiek rond transgenders komt bijvoorbeeld aan bod, zonder het ook maar enigszins in het belachelijke te trekken. Integendeel, alles gebeurt met veel respect. De jongeren vinden het heel leuk om te spelen, ze amuseren zich te pletter terwijl ze ook goed werk leveren”, aldus Tom Durie. “Het is even denken geweest voor ik aan het schrijven ging maar eenmaal bezig ging het vlot. De regie neem ik uiteraard ook op mij.”

Blood Brothers

“Het stuk is dus een deurenkomedie die toch wat tragisch in zich heeft vanwege het verhaal van Ilyo, een puber die op zoek gaat naar zijn eigen identiteit. We volgen hem tijdens zijn zoektocht welke van het letterwoord LHBTIQ+ bij hem past. Hij gaat experimenteren op datingsites en gebruikt daarbij de foto van zijn zus. Alles lijkt goed te gaan tot Wolf met hem wil afspreken, maar Wolf kent hem niet als Ilyo maar als Lente. De misverstanden beginnen pas goed als Wolf voor de deur staat. De vader die vol zenuwen loopt vanwege een nieuwe promotiekans op het werk, een halfdode hamster, zwangere gorilla’s en besmettelijke drollen zorgen voor heel wat spanning. Als er dan ook nog drie pestkoppen en de baas van de vader binnensluipen terwijl de poetshulp Martine die allerlei flarden van gesprekken opvangt er haar eigen verhaal van maakt, is het hek helemaal van de dam. Een prettig gestoorde voorstelling is het zeker.”

Volgend seizoen plant de Toverlantaarn dan weer een musical. “Blood Brothers staat al op de planning, terwijl de voorverkoop van Prettig Gestoord al aardig op gang is “ besluit Tom Durie.

Voorstellingen in CC Kruispunt op vrijdag 7, zaterdag 8, vrijdag 14 en zaterdag 15 april om 20 uur, tickets kosten 10 euro in VVK en 12 euro ADD. Info en tickets www.detoverlantaarn.be en tel 0468 32 92 85.