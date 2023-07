Totaalspektakel ‘Jeanne Panne’ betovert het publiek op de Markt in Nieuwpoort

Op de historische Markt van Nieuwpoort vond vrijdagavond het adembenemend totaalspektakel plaats genaamd ‘Jeanne Panne, het verhaal van een heks’.

Onder de bezielende leiding van regisseur Bert Cafmeyer en met de getalenteerde actrices Maaike Cafmeyer en Mieke Dobbels in de hoofdrollen, wist het spektakel het publiek te betoveren met zijn unieke mix van theater, muziek en spektakel. Het was de eerste voorstelling uit een reeks van drie.

Reis door de tijd

Het verhaal van ‘Jeanne Panne’ nam het publiek mee op een reis door de tijd, terug naar het turbulente verleden van Nieuwpoort. Het bracht het tragische leven van Jeanne Panne, een legendarische figuur uit de stad, tot leven. Maaike Cafmeyer schitterde in de rol van Jeanne-Panne, waarbij ze het publiek raakte met haar acteertalent en emotionele vertolking.

Het totaalspektakel trok een divers publiek van jong tot oud, en iedereen was vol lof over de artistieke kwaliteit en de betoverende sfeer die werd gecreëerd. Een van de toeschouwers, Jan Maene, deelde zijn enthousiasme: “Ik was echt onder de indruk van het totaalspektakel ‘Jeanne Panne’. De combinatie van theater, muziek en de prachtige setting op de Markt maakten het een unieke ervaring. Ik voelde me echt betrokken bij het verhaal en de emoties die werden overgebracht. Een fantastische productie.”

Het spektakel wist niet alleen het publiek te imponeren met de acteerprestaties van Maaike Cafmeyer en Mieke Dobbels, maar ook met de betrokkenheid van vele lokale acteurs, figuranten en dansers. “Het was een eer om deel uit te maken van ‘Jeanne Panne’ en om samen te werken met getalenteerde collega’s. Het spektakel heeft de kracht om mensen te raken en het verleden van Nieuwpoort tot leven te brengen. Het was een unieke kans om mijn eigen stad op deze manier te kunnen eren”, aldus Mieke Dobbels die de hedendaagse stadsgids speelt.

Een bijzondere vermelding moet worden gemaakt van het gastoptreden van de internationaal bekende zangeres Axel Red, die een krachtige zangprestatie leverde. Zij wist het publiek te verrassen en te ontroeren met haar indrukwekkende stem. Haar optreden voegde een extra dimensie toe aan het totaalspektakel en maakte het geheel nog memorabeler.

Cultuur, geschiedenis en entertainment

Met ‘Jeanne Panne, het verhaal van een heks’ heeft Nieuwpoort zich opnieuw bewezen als een stad die cultuur, geschiedenis en entertainment op meesterlijke wijze samenbrengt. Het spektakel was een eerbetoon aan het verleden van de stad en een viering van eigen artistiek talent. Johan Bouttery zorgde voor de soundtrack, uitgevoerd door de imposante Nieuwpoortse Concert Band onder leiding van Cindy Schrijvers. Het publiek werd meegevoerd op een reis vol emoties en betovering, en de herinnering aan dit unieke spektakel zal nog lang bijblijven.