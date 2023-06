Totaalspektakel ‘Jeanne, het verhaal van een heks’: “Dit móet je gezien hebben!”

“Een indringend spektakel waar je iets aan hebt.” Zo omschrijft regisseur Bart Cafmeyer het totaalspektakel ‘In de ban van Jeanne Panne’, waarin hoogtepunten uit het waargebeurde leven van de volksvrouw die onterecht beschuldigd werd van hekserij de revue passeren.

Het Marktplein in Nieuwpoort vormt het decor op 7, 8 en 9 juli waartegen het bijzonder tragische en emotionele levensverhaal van Jeanne Panne wordt opgevoerd. In deze schemervoorstelling plaatst scenarist en regisseur Bart Cafmeyer toneel in dialoog met dans, muziek, projectie, licht, vuur en zang. De hoofdrollen zijn voor Maaike Cafmeyer en Mieke Dobbels, ondersteund door 40 acteurs en 60 figuranten. De soundtrack van Johan Bouttery wordt gebracht door de Nieuwpoort Concert Band, talent van eigen bodem onder leiding van Cindy Schrijvers. Axelle Red, ondersteund door haar eigen band en in harmonie met de Nieuwpoort Concert Band, brengt haar eigen songs die de vertelling nog sterker maken. Een Nieuwpoorts verhaal dat beklijft, ontroert en niet loslaat.

Levendige show

“Het publiek zal van Jeanne Panne onder de indruk zijn”, daar ben ik van overtuigd,” zegt Bart Cafmeyer. “Het is zo’n levendige show met zoveel dynamiek. Het is alsof je terug in de tijd van de Spanjaarden gekatapulteerd wordt.”

“Ik prijs me als regisseur ronduit gelukkig dat we voor dit project zo’n geweldige cast hebben kunnen samenstellen”, zegt Cafmeyer. “Maaike en Mieke zijn supergemotiveerd en tijdens de repetities zijn ze enorm enthousiast. En dat terwijl ze toch al aan heel wat bekende series hebben meegedaan en dus wel wat gewend zijn.” De regisseur is heel tevreden over zijn acteursploeg en van wat hij reeds gezien en gehoord heeft. “Het is fantastisch om met die acteurs te werken. Ook met de 60 figuranten. De mensen gaan echt heel graag uit de bol en dat is de bedoeling. We spelen iets dramatisch, maar dit betekent niet dat je geen plezier mag beleven aan het spelen. Dat is net het leuke van toneelspelen”, aldus Bart.

In het West-Vlaams

“Het AN of het algemeen Nederlands bestond niet in de 17e eeuw. Je had hier eigenlijk enkel het West-Vlaams dat in de middeleeuwen toch een beetje een wereldtaal was. Uiteindelijk maakten we de keuze met een dialect te spreken dat voor iedereen verstaanbaar is. Als iemand uit Antwerpen komt, zal die het uiteraard ook wel begrijpen. Alleen als de adel spreekt of iemand van de kerk, dan is dat wel in het algemeen Nederlands om het verschil te maken met het gewone volk.”

Dramatische spanning

Het verhaal zal op de toeschouwer een enorme impact hebben. “Het zijn allemaal korte fragmenten, doorspekt met het verhaal van Jeanne Panne. Zij vertelt wat er destijds met haar gebeurd is”, duidt Bart. Het verhaal dat gebracht wordt, leunt enorm aan bij het origineel. “Ik heb het boek van Erwin Pelgrim gelezen en dan ook nog andere werken geraadpleegd. Twee jaar geleden ben ik aan dat scenario begonnen, daar veel over gelezen en research gedaan want je moet er natuurlijk ook een dramatische spanning in krijgen. Dat gebeurt allemaal in stappen. Momenteel repeteren we de fragmentjes afzonderlijk. Ik oefen met Maaike en haar kinderen apart in Gent en daarnaast in Nieuwpoort, met de lokale acteurs, de kortere kleine scènes. Dan heb ik ook de massascènes. Pas vanaf 24 juni beginnen we alles te monteren. We moeten een bepaald moment ook een deadline voelen want dan gaat iedereen plots op een hoger niveau presteren. We maken veel plezier op de repetities maar er wordt ook hard gewerkt. De neuzen staan compleet in dezelfde richting.”

“Mensen zullen dit móeten gezien hebben. Je hebt Maaike die er altijd wel een kwinkslag kan aan geven. Maar je mag ook niet vergeten, er komt hier een wereldster zingen: Axelle Red. Ik was een maand of vier geleden in Montpellier daar speelde ze in de immense cultuurzaal van Montpellier waar zowat 5.000 mensen zaten. Die grande dame verwaardigt zich om naar Nieuwpoort te komen”, zegt de regisseur.

Meer info en tickets via www.visit-nieuwpoort.be