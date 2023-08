Torhoutenaren in musical Marie-Antoinette: “Bijna elke dag repeteren”

Hoofdrollen vertolken ze niet, maar ze spelen met enkele tientallen mee: de Torhoutenaren in de musical Marie-Antoinette op en om de slotgracht van het Kasteel Wijnendale. De meesten van hen zijn figurant en maken in de voorstelling deel uit van het verpauperde Franse volk. Een van hen is de 11-jarige Leon Veramme uit de Bollestraat. Naast zijn figurantenrol mag hij ook een individuele vertolking neerzetten, met name die van de straatjongen Jules, die steelt om zijn familie in leven te houden.

De vele Torhoutenaren die in Marie-Antoinette figureren en/of op vrijwillige basis achter de schermen hand- en spandiensten verrichten, zijn trots dat ze aan het welslagen van de musical kunnen bijdragen. “Zo’n grote productie is het samenspel van allemaal kleine radertjes”, aldus artistiek coördinator Luc Pauwels. “We hebben iedereen nodig, ook de figuranten.”

Drie jaar in Musical Academy

Leon, die in oktober 12 jaar wordt en straks in het eerste jaar secundair onderwijs start, is de zoon van Ruben Veramme (46) en Sofie Staelens (40). Hij heeft een jongere zus Nora (9). Via audities heeft hij in Marie-Antoinette de rol van Jules gekregen. En daar is hij heel blij om, al heeft hij toch ook wat stress. “Ik zal vrij veel op het podium staan, dus is het normaal dat ik een tikkeltje met de kriebels zit”, zegt hij. “Gelukkig heb ik wat ervaring met de musicalwereld kunnen opdoen dankzij Stephanie Caset van het Cultuurhuis De Keyzer in Lichtervelde. Onder haar vleugels amuseer ik me al drie jaar in de Musical Academy, een onderdeel van haar Podium C.”

Leon is van jongs af heel expressief. “Vroeger ben ik ook lid van de dansschool Dançar in Roeselare geweest en heb ik Woord gevolgd aan de Torhoutse Kunstacademie”, zegt hij. “Gaandeweg merkte ik dat musical mijn ding is, want daarin komen dansen, acteren en zingen samen, drie zaken die ik bijzonder graag doe. In de Musical Academy leer ik elke woensdagnamiddag de knepen van het vak. We werken er telkens naar een show toe. Ik heb vorig jaar in mei een hoofdrol mogen spelen in de voorstelling De Professor in zaal De Keyzer. Volgend jaar wil Stephanie Caset van Podium C met een nieuwe grote productie uitpakken, met name het winterse sprookje IJsmagie. Ook daarin hoop ik een leuke rol te vertolken.”

Leuk om het boefje uit te hangen

Leon Veramme (11) vertolkt de rol van Jules, een arme straatjongen die steelt. © Johan Sabbe

Dat Leon in de musical Marie-Antoinette in de huid van Jules mag kruipen, vindt hij om meerdere redenen fijn. “Uiteraard omdat ik van musical hou en graag op een podium sta”, zegt hij. “Maar ook omdat mijn tweede naam Jules is, een leuk detail. Ik mag het boefje uithangen en dat is prettig om te spelen (lacht). Al ben ik een dief met een goede inborst. Ik steel omdat mijn familie in het verhaal straatarm is.”

“Momenteel wordt er bijna elke dag gerepeteerd. Dat is heel intens. Als straks het schooljaar start, wordt het zwaar om alles te combineren. Ik speel maar de helft van de ongeveer 20 voorstellingen mee, want meer mag wettelijk niet voor wie jonger dan 12 jaar is. De rol van Jules wordt dus ook nog door iemand anders gespeeld.”

Papa Ruben neemt eveneens aan de musical deel, zij het enkel als figurant. “Het is fantastisch om zoiets te mogen meemaken”, zegt hij. “Dat Leon een individuele rol heeft gekregen, doet me natuurlijk plezier. Daar krijg je niet elke dag de kans toe.”