Toneelvrienden Aarsele gaan de politieke toer op

De Toneelvrienden van Aarsele spelen traditioneel eind december een nieuw stuk. Dit keer viel de keuze op Lijst Lenaerts. “Als we dat stuk wilden spelen, moesten we het dit jaar doen.”

Vanaf woensdag 20 december wordt de parochiezaal in Aarsele ingepalmd door De Toneelvrienden van Aarsele. Ze spelen dit jaar Lijst Lenaerts, van de hand van Yves Caspar. “We vonden dat een heel mooi stuk, van een hele goede schrijver. Het lag dus al een tijdje te wachten. Als we het wilden spelen, moesten we het uiteraard wel dit jaar doen, want volgend jaar zijn de verkiezingen al voorbij”, vertelt coördinator Chris De Ketelaere.

Nieuwe mensen

“Het is dus niet dat we specifiek naar dit stuk hebben gezocht voor het verkiezingsjaar, we zijn er eerder op gevallen.”

De regie is in de handen van Fernand Coremans. Het stuk speelt zich helemaal af in de sfeer van de gemeenteraadsverkiezingen. “Het vertelt het verhaal van Geert Lenaerts, die een eigen stadspartij opricht: Lijst Lenaerts. Eerst is zijn vrouw Hilde razend, tot ze zelf gevraagd wordt om op de lijst van de burgemeester te gaan staan. Zo komt het koppel lijnrecht tegenover elkaar te staan in een keiharde kiesstrijd.”

Acteurs van dienst zijn Dominique D’haeyere, Anne Vandriessche, Dieter Dewulf, Nathalie Bral, Geert Degrieck, Conny Lambert en Koen Debaere. “Voor Nathalie is het de eerste keer dat ze bij ons op de planken staat. Het is altijd een beetje zoeken naar voldoende acteurs en dus zijn we steeds blij als er nieuwe mensen komen en we de rolverdeling kunnen invullen.”

“Ons publiek zal aan tafeltjes zitten en kan tijdens de voorstelling genieten van een drankje.” De voorstellingen vinden plaats op woensdag 20 december, vrijdag 22 december, zaterdag 23 december en kerstdag 25 december in de Parochiezaal van Aarsele, gelegen in de Jules van Ooststraat 14. De voorstellingen beginnen om 20 uur, op kerstdag is dat om 19 uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn te verkrijgen via de website toneelvriendenaarsele.be. (LDW)