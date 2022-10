Toneelvoorstelling ‘De Zaak Pelgrim’ op een unieke locatie: “Meeslepend en boeiend”

Theatergroep Buitenbeentje pakt samen met Binnenstebuiten uit met een coproductie op een bijzondere locatie. In de loods van ’t Heynekenshof in Egem brengen ze het toneelstuk ‘De Zaak Pelgrim’. De locatie is het perfecte decor om het stuk met een donker thema te brengen. De voorstellingen vinden plaats op 22, 23, 28 en 29 oktober.

Voor regisseur Gert Janssens is dit zijn gedroomde vuurdoop. “Jaren heb ik ernaar uitgekeken om dit stuk te brengen. In 2015 las ik het drama voor het eerst en maakte ik al plannen in mijn hoofd. Toen ik in 2019 de vraag kreeg om dit stuk te regisseren, twijfelde ik niet. Deze productie is ook een primeur. Voor het eerst steken onze twee theatergezelschappen – jongerentheater Buitenbeentje en Theater Binnenstebuinen – de koppen bij elkaar.”

Donker kantje

Het toneelstuk heeft een duister kantje. Fred Pelgrim wordt ontvoerd en opgesloten in een loods. Gaandeweg in het stuk wordt duidelijk waarom de ontvoerders het op hem gemunt hebben en komt de akelige reden aan het licht. “Het is een beklemmend stuk waarbij maatschappelijke vraagstukken besproken worden. Wat als je het recht in eigen handen mag nemen als je vindt dat de maatschappij niet streng genoeg optreedt tegen misdaden? Kan je een ontvoering rechtvaardigen? Het is een beklemmend maar tegelijkertijd ook heel realistisch stuk, waarin angst, hoop, frustratie, oneindig verdriet en wraak de keuzes beïnvloeden. Het is een meeslepend en boeiend verhaal, van begin tot einde. Ik ben ervan overtuigd dat we scènes zullen brengen die altijd zullen bijblijven”, maakt Gert Janssens zich sterk.

Gelukkig kan ik rekenen op sterke acteurs

Voor de cast moest de theatergroep op zoek naar zowel jongeren als volwassenen. “De samenwerking met jongeren en volwassenen is niet evident. Gelukkig kan ik rekenen op sterke acteurs die de leeftijd en de maturiteit hebben om een dergelijk zwaar thema te brengen. Amélie, Victor, Emma, Noor en Lies hebben al toneelervaring in Buitenbeentje opgedaan en zetten hun personage vol overtuiging neer. Daarnaast hadden we ook twee volwassenen nodig om een rol te vertolken. Hiervoor konden we rekenen op Charlotte en Thomas. Naast het acteren hebben we een inleidende trailer opgenomen die te bekijken is op onze Facebookpagina. We willen ervoor zorgen dat de geheimzinnige, duistere sfeer de nieuwsgierigheid naar het verhaal doet prikkelen.”

Met volle goesting

De acteurs kijken al uit naar de voorstellingen. “Het is leuk om op deze speciale plek te repeteren. Hierdoor zitten we meteen in ons verhaal”, zegt Lies De Kock. “We repeteren twee keer per week, wat voor mij en enkele andere acteurs niet vanzelfsprekend is. We moeten telkens de verplaatsing van en naar Gent maken aangezien we daar studeren. Maar toch komen we met volle goesting. We willen er echt iets moois van maken.” (TV)

Kaarten bestellen kan op www.theaterbinnenstebuiten.be. Het advies voor de minimumleeftijd is 12 jaar.