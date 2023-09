Toneelvereniging Triene Wup zoekt nieuwe spelers

Toneelvereniging Triene Wup zoekt mannen en vrouwen die graag toneel willen spelen en organiseert daar twee workshops voor op de zaterdagen 7 en 14 oktober in De Tap in de Pastoor De Beirstraat in Lendelede. “Toneelvereniging Triene Wup bestaat al sinds 1991 en er zijn al heel wat producties de revue gepasseerd”, zegt voorzitter Jasper Vanwildemeersch. “Na al die jaren willen we enkele nieuwe spelers zoeken. Misschien heb je goesting om eens op de planken te staan, maar durfde de stap nog niet zetten. Misschien heb je al ervaring en dan ben je uiteraard ook welkom.” In samenwerking met Open Doek en onder begeleiding van Barbara Demeyere worden twee workshops georganiseerd op twee zaterdagen, telkens van 9 tot 12 uur. Inschrijven kan via trienewup@gmail.com. (IB)