Toneelvereniging ’t VAT staat na drie jaar weer op de planken met de klucht ‘Klachten’

Toneelvereniging ’t VAT uit Anzegem is enorm verheugd om te kunnen melden dat er dit jaar opnieuw een voorstelling is. Het wordt de klucht ‘Klachten’ in twee bedrijven van de hand van Paul Coppens. “We nemen ons publiek mee naar de jaren 70 naar het klachtenbureau van grootwarenhuis Devogelaere en Zonen”, aldus voorzitter en speler Stefaan Devogelaere.

’t VAT ging twintig jaar geleden van start en bouwde de afgelopen jaren een reputatie op in het brengen van volkse humor onder de vorm van toneel. “Dit jaar gaan we op hetzelfde elan verder en de regie ligt voor de tweede keer op rij in handen van Donald Litière.”

Lachspieren

Robert, de chef van de afdeling Klachten, maar ook liefhebber van het vrouwelijk schoon, ziet de komst van inspecteur Verhulst niet zitten en maakt van de gelegenheid gebruik om een van zijn liefjes, Nicole, te ontmoeten. Hij stelt zijn bediende Karel aan tot chef, tot grote verbazing van het sullige en ouderwetse ventje. De secretaresse Daisy wil dan ook nog eens vakantie nemen… of heeft zij ook een afspraakje? Volgens haar man Frank wel en hij denkt dat Karel haar minnaar is.

“En of dat allemaal nog niet genoeg is, verschijnt er ook nog een dame met lingerieklachten. En als kers op de taart hebben we dan nog de preutse Adeline… de blind date van Karel! Met dit alles gaan op het klachtenbureau de poppen aan het dansen. Kortom, een avond om de lachspieren eens goed te ontspannen”, verzekert Devogelaere. (GV)