Toneelvereniging Studio K brengt Koning Odysseus: “Veel moeilijker dan het lijkt”

Op 20, 21 en 22 mei brengt Studio K, de jongerenafdeling van toneelvereniging De Karel van Manderghesellen, het stuk Koning Odysseus in Ter Deeve. “Ik schuw geen uitdaging en leg de lat onmiddellijk hoog”, aldus regisseur Bastiaan Maertens.

Het is een publiek geheim dat heel veel verenigingen het moeilijk hebben om na de coronapandemie hun ledenaantal op peil te houden. Nog nooit was de nood aan ‘vers bloed’ zo groot als nu. De Koninklijke toneelvereniging De Karel van Manderghesellen kreeg al voor de pandemie de vraag van enkele jonge spelers om met een jongerenteam van start te gaan. Meteen werd de droom van wijlen Herman Meurisse, dynamisch bestuurslid bij de Karels, bewaarheid. De Karels zouden zorgen voor de nodige logistieke ondersteuning. Het duurde niet lang of ‘Studio K’ kreeg snel een dozijn enthousiaste toneelleerlingen op de bühne.

Doordat Karelslid Sibille Debacker nog niet afgestudeerd was als toneelregisseur, werd er een beroep gedaan op Bastiaan Maertens uit Gent. Bastiaan regisseerde in 2019 bij de Karels en nu wou hij dolgraag de uitdaging aangaan om samen met de jonge garde van Studio K een stuk te regisseren.

Odysseus is een belangrijke figuur uit de klassieke oudheid

“Ik schuw geen uitdaging en leg de lat graag onmiddellijk hoog”, aldus Bastiaan. “Om die reden stelde ik voor om het stuk ‘Koning Odysseus’ op te voeren. Odysseus is een van de belangrijkste personages uit de Ilias van Homerus. Niet alledaags, inderdaad. Odysseus is een belangrijke figuur uit de klassieke oudheid met centraal de Trojaanse Oorlog. Na de list met het houten paard en de val van Troje zwerft Odysseus nog eens 10 jaar rond vooraleer hij terugkeert naar zijn Penelope.”

Uiterste concentratie

“Het is werkelijk een verrassende ervaring”, pikt Lies Vanhaesebrouck in. “We worden onmiddellijk ondergedompeld in die boeiende wereld van acteren. Zich wringen in de huid van een ander personage is niet zo makkelijk als het soms lijkt.”

“Met Bastiaan als regisseur wordt er op alles en nog wat gelet: uitspraak, intonatie, houding, contact met de medespelers en het publiek… het vergt van ons een uiterste concentratie. Dat is nu juist het boeiende. Bastiaan is eveneens een uitstekend lesgever die ons weet te overtuigen”, aldus Arthur Delecluyse.

Koning Odysseus wordt gebracht op 20 en 21 mei om 20 uur en op 22 mei om 18 uur in zaal Ter Deeve, Bonestraat 24 in Meulebeke. De cast bestaat uit Nina Dewulf, Lies Vanhaesebrouck, Lente Maenhout, Alyssa Debommarez, Martje Bekaert, Nara Beke, Lune Dewulf, Nina Maertens, Julie Declercq, Renée Quintyn, Yelle Craeynest, Arthur Delecluyse en Quëlle De Wielemaeker. Tickets kosten 9 euro.

Tickets en info: www.dekarels.be.