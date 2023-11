Toneelvereniging Kink Kank Hoorn uit De Panne staat op de planken met ‘8 Vrouwen’

Lange geschiedenis

De geschiedenis van Kink Kank Hoorn gaat terug tot 1904: toen al waren er toneelvoorstellingen! In 1911 volgde de afscheiding van de gemeente Adinkerke en werd De Panne een onafhankelijke gemeente. De nieuwe gemeente stond voor de taak om de toenemende bevolking op cultureel vlak iets te bieden. De eerste burgemeester, Ernest d’Arripe, zorgde ervoor dat de gilde in 1912 erkend werd als rederijkersgenootschap.

In 1913 echter werd de laatste opvoering gespeeld want kort daarop brak de Eerste Wereldoorlog uit. In 1922 werd de draad weer opgepikt en speelde het gezelschap naast toneelstukken ook operettes. In 1932 kwam er een splitsing, met twee katholieke rivaliserende verenigingen: Sint-Genesiusgilde en Lauwerkrans. In 1938 kwam het tot een hereniging en werd Kink Kank Hoorn geboren. Maar door de oorlogsomstandigheden waren de jaren 1940-1948 vooral een periode van inactiviteit. Pas in 1948 werd Kink Kank Hoorn officieel gesticht, met een geweldig succes voor het eerste opgevoerde stuk, Antje. In het jubileumjaar 1998 kreeg de vereniging ook de titel ‘Koninklijke Toneelvereniging’.

In de lange geschiedenis van Kink Kank Hoorn zijn er heel wat memorabele feiten te vermelden. In 2018 kreeg de vereniging de Gouden Meeuw voor de beste groepsprestatie in de provincie West-Vlaanderen met het stuk Familietrekjes, dat volle zalen trok. “De prijs was een mooie erkenning voor medewerkers, zowel voor als achter de schermen: spelers, decorploeg, grimeurs, souffleurs…”, zegt Ellen Hoorne.

“Toneel maak je immers samen! Hoewel het de spelers zijn die elke avond het applaus in ontvangst mogen nemen, draait er ook een gedreven ploeg vrijwilligers achter de schermen mee. Ook bijzonder was Het gezin van Paemel (2011), met héél veel spelers en figuranten. Zo konden we ook mensen een kans geven die geen grote rol ambiëren maar eens willen proeven van het toneelspelen. We verwerkten de geschiedenis van De Panne en Adinkerke in dit stuk door het zich te laten afspelen in onze regio, en we implementeerden filmfragmenten op herkenbare locaties. Bij dit stuk kwam veel meer kijken dan bij een gewone productie: filmlocaties zoeken, een filmploeg inhuren, opnames in goede banen leiden, catering en kostuums voorzien voor iedereen op de locatie…”