Toneelvereniging Groeiende Ginste bruist na vijftig jaar van vitaliteit: “We zijn een grote, hechte familie”

Met veel enthousiasme, bier en friet werd het gouden jubileum van toneelvereniging de Groeiende Ginste gevierd in de vertrouwde Ginstezaal. Het werd een feest om vingers en duimen af te likken, maar ook een feest van de nostalgie, waarbij door de oudere leden heel veel anekdotes werden bovengehaald. De Groeiende Ginste is in het kleine gehucht veel meer dan alleen maar een vereniging die toneel brengt.

Bestuurslid Marc Tyberghien (63) is een geboren en getogen Ginstenaar en kent het reilen en zeilen in zijn parochie door en door. Hij neemt dan ook intens deel aan het verenigingsleven, waaronder het toneelgebeuren. “Het toneelbeestje zit heel diep in mij geworteld en wanneer het einde van het jaar eraankomt, is het haast van moeten om ergens op de planken te staan. Toneel maakt deel uit van mijn leven en dat heb ik te danken aan wijlen meester Georges Verlinde, die het toneel op de Ginste bijna wereldberoemd heeft gemaakt. Vergeet niet dat toneelliefhebbers van heinde en ver komen om een opvoering mee te pikken. Het is echt niet langer een lokaal gebeuren.”

“In 1974 ben ik op vraag van meester Verlinde in het toneel gerold en dit is zo gebleven tot op de dag van vandaag. Wel is het zo dat er naast de Groeiende Ginste, gesticht in 1970, er in 1973 ook nog een jonge Groeiende Ginste bestond. Door een generatiewissel zijn beide verenigingen gefuseerd in 1983. Als ik een paar namen moet noemen, zou ik zeggen dat meester Georges Verlinde, Pierre Buyse en Lucien Debie de drie grote pioniers zijn van het Ginstetoneel. Georges Verlinde was ook de man die jarenlang de regie op zich nam. Intussen werd hij wel vervangen door huisregisseur Bart Durieux, die nu al meer dan 15 jaar de regie voor zijn rekening neemt.”

“Er werd van bij de start gekozen voor één avondvullend stuk per jaar, maar dan is het wel zo dat het gekozen stuk tot tien keer na elkaar werd opgevoerd om iedereen de kans te geven naar de Ginstezaal te komen. Men ging er van meet af aan van uit dat toneel moest leuk zijn en dat lijkt tot op vandaag de perfecte keuze. Wij krijgen zonder enige moeite tien keer de zaal gevuld en dat kunnen weinig toneelgezelschappen zeggen.”

Vaste acteurs

Het is een publiek geheim dat de Groeiende Ginste voor een groot deel zijn enorme succes te danken heeft aan zijn acteurs, die razendpopulair zijn. Zo heeft de familie Verbrugghe jaar na jaar een paar afstammelingen op de planken heeft staan. “De Groeiende Ginste is een grote familie die heel hecht is, wat niet betekent dat wij niet openstaan voor geregeld een generatiewissel”, klinkt het bij Tyberghien. “De laatste jaren zijn heel wat jonge acteertalenten bijgekomen, maar het zijn stuk voor stuk jongens of dames met sterke wortels in de Ginsteklei. Ik moet zeggen dat het bestuur heel attent blijft en jonge acteurs die erom vragen de kans geeft om het even te proberen. We mogen blij zijn met die enorme weelde.”

Toekomst

“Het spreekt voor zich dat we er alles aan doen om ons ruim toneelpubliek te verwennen. De bestaande Ginstezaal was de laatste jaren echt veel te krap geworden om iedereen in de beste omstandigheden te laten genieten van de opvoeringen. Daarom zijn we voor de allereerste keer verhuisd naar Mandelroos in het centrum, waar we de beschikking kregen over de grote Eenamezaal met uitschuifbare tribune. Aanvankelijk vreesden we dat ons publiek de verplaatsing van de Ginste naar het centrum niet zou maken, maar dat is echt niet gebeurd. Iedereen was in de wolken met de nieuwe accommodatie, wat betekent dat wij verder alle opvoeringen voor publiek zullen laten plaatsvinden in Mandelroos.”