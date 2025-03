Toneelvereniging De Vlaamsche Vrienden trakteert op ‘Het Idiotendiner’

Toneelvereniging ‘De Vlaamsche Vrienden’ uit Reningelst brengt dit seizoen ‘Het Idiotendiner’ in oc Rookop. “Het is een hilarische Franse komedie geschreven door Francis Veber en bewerkt en geregisseerd door Geert Van Robaeys”, zegt secretaris Bert Lemahieu.

“Met een beperkte groep bepalen we de stukken. Wij pinnen ons niet op één genre, maar brengen elk jaar iets anders. We gaan telkens voor het ‘betere’ toneel. Deze keer spelen we een fijne komedie”, vertelt Bert. “Tijdens Het Idiotendiner vallen we binnen ten huize Vandenabeele. Pierre, uitgever van beroep én eigenaar van een mooie kunstcollectie, maakt zich klaar voor het wekelijks etentje met vrienden. Aan die etentjes is een wedstrijd verbonden. Wie er in slaagt de grootste idioot mee te brengen, waarmee de vrienden tijdens het diner uitvoerig de draak steken, is de winnaar”, legt Bert uit. “Deze week is Pierre in zijn nopjes. Hij nodigde Frans Verdonck uit, ambtenaar en passievolle hobbyist. Frans maakt met lucifers maquettes van grote bouwwerken. Eenmaal hij erover aan de praat raakt, is hij niet meer te stoppen. Pierre is ervan overtuigd dat zijn idioot van de week een voltreffer is. Of dit zo is, valt nog af te wachten.”

Tickets

Eddy Huys, Sanne Colpaert, Kris Schaffler, Geert Six, Patrick Boone, Marlies Deraeve en Geert Vanhoucke staan tijdens deze productie op de planken. De voorstellingen gaan door in oc Rookop, Heuvellandseweg 1 in Reningelst, op zaterdag 22, maandag 24, vrijdag 28 en zaterdag 29 maart 2025, telkens om 20 uur. “De voorstelling van 22 maart is al volledig uitverkocht en ook voor de andere data gaat de ticketverkoop snel. Wie er nog wil bijzijn, wacht best niet te lang meer. Tickets kunnen online besteld worden en na online betaling worden de tickets via mail doorgestuurd. Telefonisch kunnen kaarten ook gereserveerd worden.”