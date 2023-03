Toneelvereniging De Valk brengt ‘Anne, de theatertekst’ van Jessica Durlacher en Leon de Winter in een regie van Marc Mosar. Het stuk werd van 2014 tot 2017 in Amsterdam opgevoerd in een speciaal daarvoor gebouwd theater, met het achter- en voorhuis op ware grootte. De Valk pakt het bewust minder megalomaan aan.

“Zelfs als ik de mogelijkheden zou hebben, zou ik het niet zo groot aanpakken. Het stuk heb ik scenografisch hertaald voor een amateurtoneelgezelschap, en de focus ligt bij ons op tekst en emotie”, zegt Marc Mosar. “Van het Anne Frank Fonds in Bazel kregen we toestemming om het stuk te brengen, wat we van plan waren in het kader van het 75-jarig bestaan van De Valk te doen, maar door corona hebben we dat twee keer moeten uitstellen. Er zijn ook 17 sprekende rollen naast een aantal figuranten, en het was niet gemakkelijk om die bezetting rond te krijgen. Maar wat wij beleefd hebben is onschuldig vergeleken met wat Anne Frank meegemaakt heeft, en nu ook de mensen in Oekraïne. Het stuk gaat over de bedreiging van de democratie en wat het betekent niet vrij te zijn.”

Optimistisch stuk

“Jessica Durlacher en Leon de Winter hebben van het Anne Frank Fonds toegang gekregen tot alle dagboeken en het hele archief van Anne Frank in Bazel. Het nieuw stuk dat ze geschreven hebben, gaat onder meer ook over hoe het dagboek tot stand gekomen is, want Anne Frank heeft bepaalde dingen geschrapt en ook herschreven. Als puber die in moeilijke omstandigheden opgroeide, droomde Anne Frank ervan journaliste en schrijfster te worden. Het is pijnlijk en schrijnend wat er met haar gebeurt, maar in een koortsdroom beleeft ze vlak voor ze sterft hoe haar dagboeken gepubliceerd worden. Een optimistisch stuk dus, want Anne Frank overleeft in haar dagboeken.” (CGRA)

Speeldata: vrijdag 17, zaterdag 18, vrijdag 24 en zaterdag 25 maart om 20 uur, Ma/Z, Magdalenastraat 27, 8200 Brugge. Tickets: www.toneeldevalk.be.