Toneelstuk ‘FEED ME PLEASE’ kent première in Theater Antigone

De voorstelling ‘FEED ME PLEASE – Love, Hate & Everything In Between’ is een coproductie tussen BRONKS (Brussel) en Theater Antigone. Het concept werd uitgedacht door Aminata Demba en Haider Al Timimi. Haider neemt de regie op zich met Aminata, Laurence Roothooft en Lien Thys op scène. “De directe aanleiding van de voorstelling was de dood van de Belgisch-Poolse vlogger Kacper ‘Kastiop’ Przybylski, die op zijn 22ste uit het leven stapte.”

‘FEED ME PLEASE’ is een zoektocht naar eigenwaarde in de 21ste eeuw en naar de impact van continue aanwezigheid op sociale media op ons zelfbeeld. Deze multidisciplinaire, energieke theatervoorstelling legt de keerzijde van sociale media bloot. “De dood van vlogger Kacper Prsybylski triggerde bij mij de vraag hoe jongeren vandaag leven binnen de complexiteit van de digitale wereld”, vertelt Aminata. “Een wereld die bestaat uit influencers, followers en haters, virale posts en desinformatie. Sociale media hebben bijzonder veel invloed op de blik van jonge mensen op elkaar en op de wereld.”

Peepshow

“De voorstelling biedt geen hapklare oplossingen, maar doorprikt de oppervlakkigheid en brengt nieuwe inzichten via beelden, humor en ontroering”, vertelt communicatiemedewerker Ine Detavernier. “De voorstelling wordt een soort peepshow waarin alles wordt uitvergroot. Op de scène staan drie performers: Aminata, Lien en Laurence. Ze belichamen drie figuren die snakken naar aandacht en door middel van dans, zang, spel of tekst. Die veelheid is ook typisch aan sociale media. De ene zet in op make-up tutorials, de ander op yoga. Nog iemand anders zet drie microfoons op de mond om een ASMR-video te maken. Aminata, Lien en Laurence hebben alle drie ook veel humor als performers en humor is volgens mij de beste vorm om op een subtiele manier kritiek te geven”, licht Haider toe.