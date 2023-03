Toneelstuk ‘De Kafhoek da’s anderske koek’ vult twee zalen

Moorsele bestaat 975 jaar. Corona schoof heeft feestjaar een jaartje op, maar 2022 telde heel wat activiteiten. Als sluitstuk durfde het comité het aan om Marc Samyn aan te spreken. Ze waren immers door goede bronnen op de hoogte gebracht dat deze toneelschrijver/regisseur nog een stuk in de schuif had liggen en nog wel één waar de befaamde wijk De Kafhoek een centrale rol in speelde.

Eric Vanhee, aanstoker: “Het was een hele uitdaging om een spelersgroep samen te stellen. De repetities mochten plaatsvinden in de schuur bij Stefaan Ghekiere en de ploeg van Wibilinga stond klaar voor de logistiek. We zijn heel tevreden met het resultaat. Zowel op zaterdag als op zondag speelden we voor een goedgevulde zaal.” Marc Samyn blikt terug: “De mensen waren tevreden, ik hoor dat de meesten zich gejeund hebben, genoten van het verhaal en het spel. Ook een pluim voor mensen van de opbouw. Ik ben een tevreden man.” Zaterdag 11 maart sluit het comité 975 jaar Moorsele, het feestjaar af. (HV)