Toneelkring Were Di brengt ‘Allo Allo’ in Oostcampus: “Het is een lege zaal waar we van nul moeten starten”

In maart hebben de leden van toneelvereniging Were Di de repetities van ‘Allo Allo’ hervat. Ze zouden aanvankelijk in december vorig jaar spelen, maar hebben door corona wijselijk beslist om dat niet te doen, mede omdat er onvoldoende ventilatie in de zaal van de Valkaart is.

Met het opschuiven van de speeldata was er wel een nieuw probleem ontstaan. De renovatiewerken aan de theaterzaal zijn inmiddels gestart en Toneelkring Were Di kan geen gebruik meer maken van de zaal in de Valkaart. Als alternatief hebben ze beslist om in de in de evenementenzaal van Oostcampus te spelen.

“Maar dat zal geen sinecure zijn. Het is een lege zaal waar je van nul moet starten, trusten plaatsen om de belichting op te hangen, een podium zoals in de Valkaart plaatsen waar je het decor moet opbouwen dat bijna de helft van de zaal inneemt. Allemaal zaken waarmee we bij andere opvoeringen geen rekening mee moeten houden”, weet voorzitter Filip Wybo te vertellen.

Agenda’s

Ook voor de spelersgroep was het niet evident om hun agenda’s af te stemmen op deze nieuwe periode van repetities en voorstellingen en ze hebben het na de stopzetting in december moeilijk gehad om zich een tweede keer op te laden en er weer in te vliegen. Maar het is gelukt en iedereen zit vol enthousiasme om zijn typetje uit de bekende televisieserie te spelen. Het publiek heeft ook honger om te komen kijken, zoveel is duidelijk.

Op Café

Voor de opvoering van Allo Allo willen de spelers van Were Di iedereen een gevoel geven dat ze aanwezig zijn in het café van René Artois en hebben daarom gekozen om aan tafels te zitten tijdens de voorstelling. Zo kunnen de toneelbezoekers vooraf, in de pauze, maar ook achteraf rustig nog iets drinken in een mooie gezellige zaal, met mooie belichting en met een muziekje erbij.

Het stuk speelt zich af in het café van René Artois tijdens de Duitse bezetting zoals we het kennen van de serie op televisie. Het is dus een toneelstuk met heel veel wisselende en spannende en komische situaties. De cast bestaat uit 16 acteurs en een aantal figuranten. De regie is in handen van John Schouppe die ook de hoofdrol van René op zich neemt.