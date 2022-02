Toneelkring Ware Vreugd steunt Huis Snello: “Cheque als eerbetoon aan Hilde”

Francky Deschepper, voorzitter van Ware Vreugd, overhandigde vorig weekend een cheque van 350 euro aan huis Snello, een toekomstig woonproject in Jabbeke voor personen met een handicap.

De link van de toneelkring Ware Vreugd en huis Snello is niet ver te zoeken. De onlangs overleden Hilde Despiegelare, zelf opgegroeid in Waardamme heeft nooit de banden met Waardamme doorgesneden. Ze is lid gebleven van de toneelkring waar ook haar echtgenoot Jan Verhelst en haar dochter Anne- Sophie, die opnieuw in Waardamme is komen wonen, nog altijd deel van uitmaken. Hilde heeft destijds het meterschap op zich genomen van Huis Snello, een taak die ze tot op het einde met hart en ziel is blijven uitoefenen.

“Als eerbetoon aan Hilde hebben we dan ook als bestuur besloten om een financiële bijdrage te geven aan huis Snello. Het project is ons ook genegen, mede door de vele warme verhalen die ons Hilde altijd wist te vertellen. Deze bijdragen is een klein gebaar maar ondertussen is er ook een warme band ontstaan tussen Ware Vreugd en Huis Snello die we willen blijven ondersteunen”, zegt Francky Deschepper, voorzitter van Ware Vreugd.

Lange wachtlijsten

Huis Snello is een samenwerking van ouders die hun kinderen met een beperking een toekomst op lange termijn willen geven. “In Vlaanderen zijn er heel wat prima voorzieningen voor mensen met een beperking. De realiteit leert ons echter dat er ellenlange wachtlijsten zijn om een plaats te vinden waar jongvolwassenen met een beperking zich kunnen integreren. Ook met een beperking mag je dromen. Maar vaak zijn onze kinderen ook aangewezen op eigen familie. Ook zij hebben in hun leven ook al een stuk vriendschapsband opgebouwd in school, jeugdbeweging of sportbeweging, het zou zonde zijn om die vriendschappen verloren te laten gaan. Vooral omdat relaties opbouwen en onderhouden met leeftijdsgenoten voor onze kinderen niet evident is. Deze inclusieve samenleving is dus een noodzaak om een verlengstuk van het thuisgevoel verder te zetten”, weet Koen Ongenae.

“Daarom nemen we als groep ouders van kinderen met een beperking het heft in eigen handen om te bouwen aan de toekomst van onze kinderen. Het uiteindelijke doel is om een kleinschalige woonvorm aan te bieden aan veertien jongvolwassenen met een motorische en/ of licht mentale beperking, waar het huiselijk gevoel centraal staat, waar mensen die er wonen of werken zich thuis voelen. De kern van deze werking ligt in de flexibele samenwerking tussen de ouders en de professionele organisaties in de buurt wat betreft activiteitenaanbod, therapie, hulpmiddelen, verzorging, medische zorg, maar ook de huisvesting zelf. We bepalen samen doelen waaraan gewerkt kan en zal worden en werken aan de toekomst van onze kinderen.” (GST)