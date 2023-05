Toneelkring Ware Vreugd stelt Over (‘t) spel voor: vier korte theaterstukken van Dario Fo

Met hun nieuwste productie heeft toneelkring Ware Vreugd uit Waardamme op één avond vier korte theaterstukken geprogrammeerd. Vier stukken die elk op hun eigen manier een diepliggende boodschap naar voor brengen en toch garant staan voor een aangename theatervoorstelling.

Het eerste stuk is ‘Een vrouw alleen’, een monoloog gespeeld door Debbie Dewitte. Als Maria, aan de overkant van de smalle straat, de buurvrouw opmerkt die ook aan het strijken is, ziet ze de kans mooi om haar kleine en grote geheimen met de buurvrouw te delen. En wij mogen meeluisteren en ontdekken hoe gelukkig Maria wel-niet is!

Na een snelle aanpassing van het decor brengen Bruno Van Cluysen, Inneke Bultynck, Joke Vandeputte, Linda Dekeyser en Toon Claes ‘Poezemuis’. Het verhaal speelt zich heel lang geleden af, toen Jeanke van Pier in deze contreien rustig bezig was met zijn schapen en geiten. Onbezorgd en onbekommerd tot de vloek van de poezemuis hem werd verteld. Als de poezemuis dan toch in zijn leven komt, wordt hij heen en weer geslingerd door vrees en voorzichtigheid enerzijds, en nieuwsgierigheid en verlangen anderzijds.

Open Huwelijk

In het derde verhaal met Els Hoens en Tom De Ketelaere wordt er een heel ander thema belicht. Met ‘Open Huwelijk’ stelt de auteur dat het principe van trouw binnen het huwelijk, en het daaraan gekoppelde monogamie, achterhaald is. De man beweert van wel, de vrouw verzet zich. Maar de situatie wisselt constant en de kansen keren. Dit verbaal steekspel met een heel arsenaal aan argumenten en manieren om de ander te overtuigen sleept ons mee en houdt sommigen onder ons misschien wel een spiegel voor.

Afgesloten wordt er met ‘Malvina’, gebracht door Linda Dekeyser en afwisselend Carine Daele en Inneke Bultynck. Het is een kort fragment uit een veel groter verhaal. Een verhaal uit de Griekse oudheid maar van alle tijden. Wanneer een hooggeplaatste vrouw van aanzien wordt geconfronteerd met het feit dat ze wordt vervangen door een jonger exemplaar, reageert ze daar op haar eigen manier op.

Dario Fo

Deze vier kortere theaterteksten van Dario Fo illustreren het engagement dat in heel zijn werk terug te vinden is. Een oeuvre waarvoor hij trouwens in 1997 werd bekroond met de Nobelprijs voor Literatuur. Naast het aankaarten van sociale ongelijkheid met ‘Mistero Buffo’, ‘Wij betalen niet’ en het ironisch benaderen van godsdienstige verhalen in het theaterstuk ‘het Eerste Mirakel van het kindeke Jezus’, stelt hij ook vragen bij de toen geldende verhoudingen tussen man en vrouw, en de plaats van de vrouw in de maatschappij in het bijzonder met ‘De obscene fabels en de vrouwenmonologen’.

De voorstelling gaan door in zaal De Wara in de Beekstraat in Waardamme op donderdag 11 mei, vrijdag 12 mei, zaterdag 13 mei, telkens om 20 uur en op Moederdag 14 mei is er een namiddag voorstelling die start om 16 uur. (GST)