Toneelkring Uylenspieghel uit Ingelmunster viert gouden jubileum

Toneelkring Uylenspieghel bestaat 50 jaar en dat werd gevierd met een officiële ontvangst in het gemeentehuis van Ingelmunster. Eén dag later was er een feestmaaltijd in zaal Hoornaert in Kachtem.

Burgemeester Kurt Windels hield een kort welkomstwoord, waarna schepen Nadine Verheye de aanwezigen toesprak. “Dit gouden jubileum betekent vijf decennia van passie, toewijding en artistieke creativiteit”, aldus Nadine. De schepen stond ook stil bij de bezielers van het eerste uur: John Olivier, Luc Coucke, Frans Carron, Gerard Busschaert, Mariette Plovie, Noël Moreel, Remi Pollie en Roger Carpentier. Deze groep zorgde voor de naam Uylenspieghel.

“Vanaf 1973 was de bovenzaal van het Arsenaal hun theaterzaal en in 1989 verhuisden ze naar de bovenzaal van Drie Koningen. Na de afbraak van dit gebouw verhuisden ze naar De Wante. In 1973 was hun vuurdoop ‘Wie krijgt een baby?’ van regisseur Dirk Desmet. Hij bleef acht jaar regisseur. In 2010 kreeg de toneelkring de Cultuurtrofee van Ingelmunster. Door de vastberadenheid, het talent en het doorzettingsvermogen van velen hier aanwezig groeide Uylenspieghel uit tot wat ze vandaag is: een culturele pijler in de gemeente”, zegt burgemeester Kurt Windels.

Investeren in nieuw cultuurgebouw

“Het theater heeft de kracht om mensen samen te brengen, om emoties te delen en om verhalen te vertellen die ons raken. Toneelkring Uylenspieghel gebruikt die kracht om ons te vermaken, te inspireren en zelfs te confronteren. De acteurs laten ons lachen, huilen, nadenken en dromen. Dank aan iedereen die ooit en nu nog meewerkt bij deze toneelvereniging. Zonder hen zou Toneelkring Uylenspieghel nooit zo’n bijzondere plek in ons hart hebben veroverd. Met de gemeente gaan we in de toekomst ook investeren in een nieuw cultuurgebouw. Dankjewel Toneelkring Uylenspieghel voor 50 jaar theater, 50 jaar emoties en 50 jaar van gemeenschap. Naast twee flessen drank om van te genieten op een bestuursvergadering geven we ook een extra feestsubsidie van 250 euro.”

“Ook pioniers, steunpilaren en spelers die zijn overleden herdenken we met grote dankbaarheid”

Voorzitster Lobke Debeuf zei in de raadszaal: “Vorig jaar zei Heidi Decock dat ze na 20 jaar de fakkel aan mij wilde overdragen. Het deed mij wel iets om na nonkel John voorzitster te worden van deze leuke vriendengroep. Want de Uylen zijn toch een hechte vriendengroep, al zien of horen we elkaar niet superveel tussen twee repetitieseizoenen door. De drie à vier maanden samen repeteren, nerveus naast elkaar zitten achter de scène, vroeger na de optredens stoofvlees van Nadine eten en nu verwend worden door Viviane, nieuwjaren en in de zomer samen op pad gaan met de familiedag, dat schept een band.”

“Het Uylennest is al verschillende keren van boom veranderd. ’t Arsenaal en de Driekoningen waren plaatsen waar we ons thuis voelden en nu is de Wante onze vaste stek, waar we ook een opslagplaats voor decor en attributen ter beschikking hebben. Door de jaren heen vlogen er Uylen uit, kwamen er ‘kleine’ en al iets ‘oudere’ Uylen erbij. Helaas zijn we in onze vereniging ook niet gespaard gebleven van tegenslagen en zijn enkele van onze pioniers, steunpilaren en spelers al van ons heengegaan. Ook hen willen we, tijdens deze feestelijkheden, met grote dankbaarheid herdenken. En niet alle Uylen staan graag op de scène. Ik wil dan ook een grote dankjewel zeggen aan allen die naast en achter de schermen meehelpen. Zonder hen zouden onze voorstellingen ook niet kunnen doorgaan”, aldus Lobke.

Filip De Winter

Lobke somde op wat Uylenspiegel allemaal doet, vroeger en nu. “Ooit haalden we zelfs de nationale pers, omdat Filip De Winter ermee weg was dat ze van de oude Unic-gebouwen een asielcentrum zouden maken. Met dank aan de ‘Goeden Ouden Tijd’ en de vele Brigandstoeten, waarbij we telkens de actualiteit op de korrel namen of reclame maakten voor onze volgende productie. Helaas kunnen we ons jubileumjaar niet afsluiten met een kaskraker wegens het uitvallen van één van onze spelers. Maar we laten ons 50-jarig bestaan niet zomaar aan ons voorbij gaan. We zijn bezig met een theaterwandeling uit te werken. Afspraak in het voorjaar van 2024”, besluit de voorzitster van Toneelkring Uylenspieghel.