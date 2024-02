Toneelkring Thaleia Zuidschote roept vijf keer Eureka!

In de weekends van 10 en 16 februari speelt Thaleia Zuidschote in het oc Zuidschote het stuk ‘Eureka’ oorspronkelijk geschreven als ‘Aambeien met slagroom’ door Lisette Leenders en bewerkt en geregisseerd door Niels Vandenberghe en Sanne Deweerdt.

Er staat voor de klucht Eureka ! veel volk in Zuidschote op de planken. Eén van de tien acteurs die er na twee jaar opnieuw bij is, is Els Oreel (57) uit Zuidschote en getrouwd met Gino Vanstechelman. Els werkt bij Versmarkt Delva in Veurne en is naast (bestuurs)lid van toneelkring Thaleia ook zaalverantwoordelijke voor het oc in Zuidschote en bestuurslid van Ferm.

“Druk soms, ja, en dan zijn er ook nog mijn kleinkinderen maar voor het toneel dat al jaren mijn hobby is maak ik graag tijd. Ik speel al mee met Thaleia sinds mijn 18de en ik heb denk ik in al die jaren niet meer dan tien keer niet meegespeeld. Dit jaar spelen we weer een klucht met dit keer wel veel personages, wat een hele uitdaging is op ons klein podium om alles en iedereen een plaats te geven.”

Kletstante

“Eureka! gaat over een uitvinder die ontwerpen verkoopt aan bedrijven. De zaken gaan goed tot ze altijd maar meer schulden krijgt, volgens haar boekhouder omdat ze te veel achterstallige betalingen tegoed heeft. Maar als ook de belastingen en recherche zich moeien blijkt er ineens veel meer aan de hand en dat is het begin van een aantal doldwaze ontwikkelingen en misverstanden. Zelf speel ik Francine de buurvrouw, een domme onzekere kletstante, een rol die me ligt. Zuidschotenaar Robin Boudt die debuteert in het groot toneel met een rolletje als agent is nieuw, hij kreeg zijn vuurdoop vorig jaar in het wagenspel met de kermis. De andere spelers zijn allemaal anciens.”

“Uitdaging om iedereen op ons kleine podium een plaats te geven”

Eureka! wordt gebracht door Camille Depoorter, Jan Seynhaeve, Hendrik Vangheluwe, Katrien Herman, Hilde Vangheluwe, Els Oreel, Arnie Vanstechelman, Trees Lefever, Margot Vangheluwe en Robin Boudt. Bea Devos zorgt voor tekststeun, Marleen Toebaert en Sonja Sampers zijn toneelmeesters terwijl Niels Vanthourenhout staat in voor geluid en belichting.

Opvoeringen zijn er op vrijdag 16 februari, en zaterdagen 10 en 17 februari om 20 uur en op zondagen 11 en 18 februari om 17 uur in oc Zuidschote. Kaarten in voorverkoop kosten 9 euro en kan je verkrijgen in Eetkaffee Steenstraete (op woensdag en donderdag gesloten), 051 54 50 08. (FB)