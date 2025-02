Toneelkring ’t Amateurke brengt ‘De Zevende Zonde’: “Het publiek krijgt stemrecht”

Toneelkring ’t Amateurke brengt maar liefst negen keer het stuk ‘De Zevende Zonde’ van Pol Anrys, in regie van Ann Vergote.

“De Zevende Zonde gaat over een man die wordt terechtgesteld in de eerste hemel. Hij moet zichzelf verdedigen in een proces waarbij het publiek beslist of hij naar de hemel of de hel gaat. We betrekken sowieso wel vaak het publiek bij onze toneelstukken, maar dit is de eerste keer dat we interactief werken en het publiek de rol van jury op zich neemt. De keuze voor het toneelstuk is in overleg met de regie, deze keer hebben we de ervaren regisseuse Ann Vergote in ons midden. We kozen voor een luchtig stuk met een vleugje humor. De rode draad doorheen het stuk wordt ook verloot achteraf. Toeschouwers van vorig jaar konden de hesp die in het toneelstuk een belangrijke rol speelde, meenemen naar huis. Mensen kunnen een lotje kopen, maar waarmee ze dit jaar naar huis gaan, kan ik nog niet verklappen”, vertelt Melissa Debacker.

Tournée Locale

De Gitse toneelkring ’t Amateurke bestaat al sinds 1984 en houdt nog lang niet op. “Naast ons jaarlijks toneel doen we ook mee aan andere events. Op zaterdag 22 maart nemen we deel aan Tournée Locale, waarbij een aantal verenigingen uit Gits hun lokaal omtoveren tot een gezellige kroeg. Tijdens die kroegentocht langs de verschillende verenigingen zijn er live optredens. Naast de brandweer van Gits, Scouts Gits, KVP Gits en de Kultuurvereniging van Gits zijn wij ook van de partij. Mario Schreel verzorgde vorig jaar de muziek tijdens de toneelvoorstellingen en tijdens Tournée Locale kun je hem aan het werk zien met de band Het Akoestisch Ei. Wie zin heeft om ook eens mee te spelen of een helpende hand wil zijn bij de opbouw van het decor, mag zich zeker aanmelden bij onze toneelkring”, aldus Melissa.

De voorstellingen gaan door in zaal De Hembyze in Gits op 14, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 28 februari en 1 maart 2025, telkens om 20 uur en op zondag om 14 uur. (EVG)

Een ticket kost 12 euro met apero inbegrepen, via tamateurke@hotmail.com.