Toneelkring Spiegel moet deel subsidie terugbetalen

Het stadsbestuur vraagt een deel van de subsidie terug van toneelkring Spiegel. “Het is uitzonderlijk dat dit gebeurt”, zegt cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V).

In tegenstelling tot jeugd- en sportverenigingen, die een werkingssubsidie krijgen, doen cultuurverenigingen vaker een beroep op een projectsubsidie als ze een voorstelling maken. Zo ook toneelkring Spiegel. “Toneelkring Spiegel kreeg 1350 euro in 2019 als subsidie voor een voorstelling in het Fort Napoleon. Het ging om een voorschot van 90 procent van de totale subsidie van 1500 euro. We betalen vooraf omdat het gaat om productiekosten die dan toelaten om de voorstelling te maken”, zegt cultuurschepen Bart Plasschaert.

Door de twee pandemiejaren kon de voorstelling in het Fort Napoleon niet uitgevoerd worden. Dit jaar ging ‘Histoires Fortes’ wel door: de theaterwandeling in het Fort lokte veel volk en was een succes. Het stadsbestuur vraagt om nadien de bewijsstukken in te dienen en dat gebeurde ook. Nu blijkt dat de vereniging 763 euro moet terugbetalen. Het is grotendeels het bedrag voor catering. Cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V): “Het reglement is duidelijk. We geven een subsidie aan de vereniging voor de productie maar niet voor catering. We vorderen het bedrag terug omdat de inkomsten hoger lagen dan de aanvaarde uitgaven en de kosten voor catering vallen onder ‘levensonderhoud’ en we dat niet terugbetalen. Zo’n terugvordering is uitzonderlijk, maar bewijst wel dat onze stadsdiensten dit goed opvolgen.“

Voorzitter Geert Simoen betreurt de situatie. “We vallen uit de lucht en werden niet ingelicht of bevraagd. Er is een verkeerde perceptie. En er is een duidelijke verklaring voor de iets meer dan 700 euro kosten. Onze theaterwandeling duurde 3 dagen en die kosten waren om meer dan 40 acteurs en medewerkers elke dag een drankje en broodje te geven, iets dat we nog zelf hebben bereid. We staan recht in onze schoenen en willen dit uitleggen aan de stad.”

Of dat kan is twijfelachtig want de beslissing om terug te vorderen is genomen. Bij de stad aanvaarden ze ook de uitleg niet. “In het reglement staat duidelijk dat kosten voor levensonderhoud, zoals catering, niet aanvaard worden. Er is een brief vertrokken om het bedrag terug te eisen.”