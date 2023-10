Toneelkring Sint-Rembert brengt achtmaal voorstelling ‘Sulfers’ in zetelfabriek

Toneelkring Sint-Rembert speelt aan de Warandestraat zijn nieuwe theaterproductie ‘Sulfers’ in de voormalige toonzaal van de naar het industrieterrein verhuisde zetelfabriek Leda. De regie van de tragikomedie is in handen van Simon D’Huyvetter.

Simon, sinds april artistiek leider van het theatergezelschap 4Hoog in Gent, is niet de eerste de beste. Hij geniet naam en faam als acteur en regisseur. Nu toneelkring Sint-Rembert 75 jaar bestaat, zag hij het zitten om ter gelegenheid van dat jubileum nog eens een stuk voor die vereniging te regisseren. Hij is namelijk in Torhout opgegroeid en kreeg er bij Rembert de toneelmicrobe te pakken.

In vuur en vlam

“Ik snakte ernaar om de klassieke black box achter me te laten en weer eens een locatieproject met Sint-Rembert te realiseren”, zegt Simon. “Dat is namelijk een tijdje geleden. De voormalige zetelfabriek sprak me direct aan. We bezochten eerst een aantal relatief grote loodsen van het complex, maar toen ik de charmante oude toonzaal zag, voelde ik direct de juiste sfeer. Ik was meteen verkocht en we kregen er het decor gratis bij. Het stuk speelt zich af in de living van een koppel met ernaast de kangoeroewoning van de moeder. Op basis van heel wat improvisatie creëer ik samen met de elf spelers een absurde, vrij donkere voorstelling. In twaalf scènes ontmoet het publiek de personages, die ons meevoeren naar hun eigen universum. En die tonen dat niets is wat het op het eerste gezicht lijkt: noch woorden, gesprekken of handelingen.”

“De titel Sulfers is uiteraard niet zomaar gekozen. Lucifers zijn zoals het theater zelf: ze geven even licht in het donker, kunnen ons in vuur en vlam zetten en zijn dan weer weg, mooi en ongrijpbaar. Ik ben voor het stuk vertrokken van de voorstelling Brända Tomten van August Strindberg, maar veel is er van het origineel niet overgebleven. We maakten er ons eigen tragikomische verhaal van.”

Acht voorstellingen

Per voorstelling kunnen er 80 toeschouwers in Leda plaatsnemen. De plankenvloer werd verwijderd en door balletvloer vervangen.

Acteren: Anke Allaert, Berna Casier, Gert De la Marche, Renate Laconte, Kristof Lataire, Tuur Lietaert, Kika-Luna Muylle, Wim Nolf, Jonas Roelens, Ann Soubry en Vic Vandendriessche