Toneelkring Pogen trekt na twee jaar op bedevaart

De acteurs en het publiek kijken reikhalzend uit naar de opvoeringen van ‘Bedevaart naar Bonaire’, het stuk dat toneelkring Pogen eindelijk kan opvoeren. Voor Suzanne De Clercq wordt het meteen een afscheid van het amateurtheater, dat haar gedurende zestig jaar gelukzalige momenten bezorgde.

In 2020 waren ze er helemaal klaar voor, toneelkring Pogen. “Dat mag je wel zeggen”, vertelt Gregory Deruddere. “We waren toen heel enthousiast over het stuk ‘Bedevaart naar Bonaire’ en dat zijn we nog steeds. We moesten het wel twee jaar noodgedwongen in de koelkast stoppen. De cast van twee jaar geleden is nog steeds dezelfde, maar omdat wij pas in het najaar optreden hadden we de tekst in maart 2020 gelukkig nog niet ingestudeerd.”

Moeder overste

Een van de acteurs is Suzanne De Clercq. Voor haar is dit stuk meteen het laatste van een leven lang op de planken staan. “Ik acteerde als 17-jarige al bij Eigen Kunst in Lauwe”, herinnert ze zich. “De liefde voor het amateurtoneel is nooit verdwenen. Op een aantal jaren na, toen de kinderen klein waren, heb ik altijd geacteerd. Sinds meer dan twintig jaar is dat bij toneelkring Pogen. Ik ben er nu 77, en het instuderen lukt me niet zo goed meer. En drie repetities per week is ook wat te veel van het goede, dus het lijkt me eens tijd om te stoppen. Met een mooie rol!”, glundert Suzanne.

Suzanne speelt ‘moeder overste’ die ziek is. Die toestand zorgt voor heel wat problemen in het nonnenklooster. Zo ambitieus als de ene non is om het leiderschap over te nemen, zo ongeboeid zijn de anderen. Het bezoek van een hongerige pastoor, een vreemde kardinaal en een onuitstaanbare dame, zorgt voor de nodige spanningen in deze vrome omgeving.

De andere rollen worden gespeeld door Katleen Deflo (zuster Anna), Els Vanhaverbeke (zuster Barbara), Lieselot Lemaire (zuster Cecilia), Gregory Derudder (pastoor), Saskia Desmet (Lucille), Kaat Vanbecelaere (Gaby), Kurt Acx (Thijs de tuinman), Carlo Nanini (Joachim De Meyer) en Geert Corne (kardinaal).

Knutselgroepje

Zoals we van Pogen mogen verwachten is ‘Bedevaart naar Bonaire’ een onvervalste komedie. “Daar voelen we ons het best bij”, legt Gregory Deruddere uit. “En dat verwacht het publiek ook van ons. Ze komen voor een avondje lachen en ontspannen, en naar we vernemen kijken ze er even hard naar uit als wijzelf.”

Dat vertaalt zich alvast in de kaartenverkoop. De opvoeringen zijn op 17, 18, 19 en 20 november. Eind oktober waren er nog slechts enkele rijen vrij op zaterdag en zondag, dat wil zeggen dat er toen al zo’n 1.350 kaarten de deur uit waren.

Na twee lange jaren wordt het zonder twijfel een prettig weerzien tussen acteurs en publiek. “Ook het knutselgroepje – zo wordt de decorploeg minzaam genoemd is blij dat ze weer aan de slag kunnen”, besluit Gregory. “Ze hebben weer prachtig werk geleverd. Wie geïnteresseerd is om ook eens op de planken te staan, of mee te helpen aan het decor of geluid, of gewoon de sfeer van toneel eens wil opsnuiven is welkom bij Pogen.”

(SL)